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В июле улицы Петербурга начнут убирать роботы-коммунальщики

Опубликовано: 11 июля 2026 15:32
 Проверено редакцией
Городовой ру
В июле улицы Петербурга начнут убирать роботы-коммунальщики
фото legion-media
Коммунальная техника нового поколения

Кажется, будущее уже стучится в двери: в Северной столице вот-вот стартует эксперимент с роботизированными коммунальными машинами. По данным «Делового Петербурга» (18+), техника может приступить к уборке улиц уже в этом месяце.

И это не фантастика — реальные агрегаты с продвинутой начинкой готовы взять часть рутинной работы на себя.

Что умеет мини-трактор

Самоходный аппарат выглядит компактно, но весит почти тонну — солидный «малыш» для городских задач. Габариты у него такие: длина — 2,7 метра, ширина — 1,4 метра, высота — 1,6 метра.

При этом техника не просто ездит: её «глаза и уши» — это четыре камеры, два лидара и радар. Такой набор помогает машине ориентироваться даже в непростых условиях.

Почему техника не боится помех

Разработчики отдельно подчёркивают устойчивость робота к внешним воздействиям. Вот что особенно важно:

  • отсутствие мобильного интернета не ломает работу машины;
  • установки радиоэлектронной борьбы тоже не выводят технику из строя.

Это значит, что робот сможет трудиться стабильно — даже там, где связь подводит или возникают помехи. Так город станет чище, а эксперимент — безопаснее для всех.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге стартовал первый водный маршрут по местам Пушкина.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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