Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя

Жир на плите — одна из самых частых проблем на кухне. Обычные чистящие средства требуют много времени и усилий, а агрессивные абразивы царапают поверхность. Есть простой и дешёвый способ, который помогает удалить даже застарелые пятна без лишних усилий, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Что понадобится для средства
Для приготовления чистящего раствора нужны:
- 1 часть воды;
- 1 часть нашатырного спирта;
- 1 часть глицерина;
- старая зубная щётка для труднодоступных мест;
- перчатки для защиты рук.
Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях в стеклянной или керамической посуде. Для небольшого участка достаточно по 1 чайной ложке каждого компонента.
Как применять
Раствор наносят на загрязнённые участки (например, ручки плиты) с помощью зубной щётки и оставляют на 5 минут. Компоненты размягчают жир, после чего достаточно слегка пройтись щёткой, чтобы снять грязь. Затем поверхность протирают влажной тряпкой. Результат — чистая плита без царапин.
Личный опыт автора
Раньше тратила много времени на оттирание жира с плиты. Магазинные средства либо не справлялись, либо оставляли разводы. Когда попробовала этот раствор, я была удивлена: жир отошёл за пять минут, а плита засияла. Особенно понравилось, что не нужно тереть с усилием и царапать поверхность. Теперь я использую это средство регулярно.
Вывод
Спирт, нашатырь, глицерин и вода — простой и доступный состав для удаления жира с плиты. Он не царапает поверхность, легко смывается и не требует усилий.
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