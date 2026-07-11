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Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя

Опубликовано: 11 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя
Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя
Legion-Media
Как легко отмыть плиту от жира: простой рецепт со спиртом, нашатырём и глицерином — чистота без царапин за 5 минут.

Жир на плите — одна из самых частых проблем на кухне. Обычные чистящие средства требуют много времени и усилий, а агрессивные абразивы царапают поверхность. Есть простой и дешёвый способ, который помогает удалить даже застарелые пятна без лишних усилий, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.

Что понадобится для средства

Для приготовления чистящего раствора нужны:

  • 1 часть воды;
  • 1 часть нашатырного спирта;
  • 1 часть глицерина;
  • старая зубная щётка для труднодоступных мест;
  • перчатки для защиты рук.

Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях в стеклянной или керамической посуде. Для небольшого участка достаточно по 1 чайной ложке каждого компонента.

Как применять

Раствор наносят на загрязнённые участки (например, ручки плиты) с помощью зубной щётки и оставляют на 5 минут. Компоненты размягчают жир, после чего достаточно слегка пройтись щёткой, чтобы снять грязь. Затем поверхность протирают влажной тряпкой. Результат — чистая плита без царапин.

Личный опыт автора

Раньше тратила много времени на оттирание жира с плиты. Магазинные средства либо не справлялись, либо оставляли разводы. Когда попробовала этот раствор, я была удивлена: жир отошёл за пять минут, а плита засияла. Особенно понравилось, что не нужно тереть с усилием и царапать поверхность. Теперь я использую это средство регулярно.

Вывод

Спирт, нашатырь, глицерин и вода — простой и доступный состав для удаления жира с плиты. Он не царапает поверхность, легко смывается и не требует усилий.

Ранее мы рассказывали, как за 5 минут отмыть липкий налёт с кухонных шкафчиков.

Автор:
Евгения Сухова
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