Грязные ручки на плите отмываю добела за 5 минут: нашатырь, глицерин и вода — и даже старый жир сдаётся без боя

Новости по теме

Воду больше не сливаю: беру щётку для окон — и бассейн чистый за 5 минут

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40 градусов в трубах и кастрюли на плитах: Невский район и Пушкин открывают сезон отключений воды

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

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