В петербургском аэропорту пополнение — привезли новые перронные автобусы

В петербургском аэропорту Пулково заметно обновился парк перронных автобусов — на лётное поле выехали 27 машин марки Yutong.
Транспорт привезли из Китая, а чтобы грамотно его эксплуатировать, водителей и механиков специально отправляли на обучение в страну-производителя.
Теперь пассажирам обещают более комфортную перевозку между терминалом и самолётом.
Что особенного в новых автобусах
Автобусы получились по-настоящему вместительными: каждый рассчитан на 122 человека. При этом комфорт здесь продуман до мелочей:
- «умные» кондиционеры сами подстраивают температуру;
- двери открываются бесшумно за счёт электропривода;
- мягкая подвеска делает ход плавным — без привычной тряски.
Плюс транспорт оформили в новом фирменном стиле Пулково: в дизайне читается отсылка к петербургским разводным мостам — они стали центральным элементом обновлённого логотипа. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).
Как город готовится к переменам
Чтобы обслуживать новую технику, в аэропорту построили собственную ремонтную базу. Это значит, что любые неполадки смогут устранять оперативно, не теряя времени на внешние согласования. А подготовка специалистов ещё до запуска автобусов помогла избежать типичных ошибок на старте.
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