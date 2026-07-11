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В петербургском аэропорту пополнение — привезли новые перронные автобусы

Опубликовано: 11 июля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
В петербургском аэропорту пополнение — привезли новые перронные автобусы
фото legion-media
Транспорт с восточным акцентом

В петербургском аэропорту Пулково заметно обновился парк перронных автобусов — на лётное поле выехали 27 машин марки Yutong.

Транспорт привезли из Китая, а чтобы грамотно его эксплуатировать, водителей и механиков специально отправляли на обучение в страну-производителя.

Теперь пассажирам обещают более комфортную перевозку между терминалом и самолётом.

Что особенного в новых автобусах

Автобусы получились по-настоящему вместительными: каждый рассчитан на 122 человека. При этом комфорт здесь продуман до мелочей:

  • «умные» кондиционеры сами подстраивают температуру;
  • двери открываются бесшумно за счёт электропривода;
  • мягкая подвеска делает ход плавным — без привычной тряски.

Плюс транспорт оформили в новом фирменном стиле Пулково: в дизайне читается отсылка к петербургским разводным мостам — они стали центральным элементом обновлённого логотипа. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Как город готовится к переменам

Чтобы обслуживать новую технику, в аэропорту построили собственную ремонтную базу. Это значит, что любые неполадки смогут устранять оперативно, не теряя времени на внешние согласования. А подготовка специалистов ещё до запуска автобусов помогла избежать типичных ошибок на старте.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие ошибки могут испортить отдых в ОАЭ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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