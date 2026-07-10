Какие ошибки могут испортить отдых в ОАЭ - их допускает каждый турист: отзывы - только начало

Находятся туристы, которые разочаровываются отдыхом в ОАЭ. Практика показывает, что чаще всего в этом виноваты сами путешественники, так как они допускают одни и те же ошибки. Стоит понимать, что эмираты отличаются от привычной Турции, поэтому здесь действуют свои правила и нюансы. Какие ошибки нельзя допускать?

Туристы считают, что эмираты все одинаковые, поэтому нет никакого смысла что-то выбирать. Но в ОАЭ для отдыха подходят шесть эмиратов: Дубай, Аджман, Шарджа, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Абу-Даби. Они очень разные, поэтому точно потребуют предварительного изучения.

“Эта ошибка тоже вытекает из представления «Эмираты – богатая страна. Там все должно быть идеально». Конечно, это не так. В Дубае есть дешевые отели, где никто не делал ремонт уже лет 20. Тараканы, плесень, плохая уборка – все это тоже встречается”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.