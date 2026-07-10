Какие ошибки могут испортить отдых в ОАЭ - их допускает каждый турист: отзывы - только начало

Находятся туристы, которые разочаровываются отдыхом в ОАЭ. Практика показывает, что чаще всего в этом виноваты сами путешественники, так как они допускают одни и те же ошибки. Стоит понимать, что эмираты отличаются от привычной Турции, поэтому здесь действуют свои правила и нюансы. Какие ошибки нельзя допускать?
Не заниматься изучением эмиратов
Туристы считают, что эмираты все одинаковые, поэтому нет никакого смысла что-то выбирать. Но в ОАЭ для отдыха подходят шесть эмиратов: Дубай, Аджман, Шарджа, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Абу-Даби. Они очень разные, поэтому точно потребуют предварительного изучения.
Не читать отзывы об отелях
“Эта ошибка тоже вытекает из представления «Эмираты – богатая страна. Там все должно быть идеально». Конечно, это не так. В Дубае есть дешевые отели, где никто не делал ремонт уже лет 20. Тараканы, плесень, плохая уборка – все это тоже встречается”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.
Не изучать пляжи
Пляжи у отеля также нужно предварительно изучать. Не все отели с системой “все включено” предоставляют лежаки, зонтики и другие удобства. Важно учитывать и качество моря, прибрежной зоны.
Не вспоминать о законах и культурных особенностях
ОАЭ является мусульманской страной, поэтому необходимо придерживаться правил, которые устанавливаются властями. Здесь запрещено загорать топлес, ругаться, есть что-либо в общественном транспорте, показывать чувства к партнеру на публике.
Опыт автора
“Перед посещением Дубая я заранее подготовилась. Изучила местные законы и правила, выбрала отель по отзывам и не прогадала, а также изучила пляжи. Это помогло сформировать лучшие впечатления об отдыхе”, - заявила Полина Аксенова.
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