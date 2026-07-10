Городовой / Полезное / Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп Полезное
5 достойных замен Турции и Египту на лето‑2026: что посмотреть и география поездок Новости Петербурга
Что делать, если заселили в плохой номер отеля - есть несколько вариантов: ругаться не придется Полезное
Синоптики обещают до +32 градусов в Ленобласти 11 июля Новости Петербурга
Муж заставит скупить все кабачки: чебуреки из самого летнего овоща – быстро, вкусно и питательно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Лайфхак Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая

Опубликовано: 10 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая
Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая
Legion-Media
Как отстирать кухонные полотенца: простой способ с солью, содой и мылом — возвращает свежесть и яркость без лишних усилий.

Кухонные полотенца пачкаются быстро и часто. Пятна от жира, соусов и пригоревшей пищи въедаются в ткань, и обычная стирка не всегда помогает. Есть простой способ, который возвращает полотенцам свежесть и белизну без агрессивной химии, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.

Что понадобится

Для приготовления чистящего раствора нужны:

  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 столовые ложки пищевой соды;
  • 0,5 столовой ложки жидкого хозяйственного мыла (или натёртого на тёрке кускового);
  • вода.

Все компоненты смешивают в кастрюле с водой, погружают полотенца, доводят до кипения, переворачивают и выключают огонь. Полотенца оставляют в растворе до полного остывания. Затем их стирают обычным способом.

Почему это работает

Сода и мыло расщепляют жир и грязь, а соль помогает сохранить яркость цвета. В процессе замачивания вода становится грязной — это значит, что средство активно работает. После такой обработки полотенца легко отстирываются без лишних усилий. Даже цветные полотенца не только не теряют яркость, но и становятся свежее.

Личный опыт автора

Раньше постоянно боролась с пятнами на кухонных полотенцах. Я перепробовала много средств, но результат был временным. Когда узнала этот рецепт, решила попробовать. Положила полотенца в раствор, прокипятила, оставила остывать. Когда постирала их обычным способом, они стали как новые — без пятен и запаха. Этот метод использую и забыла о проблеме грязных полотенец.

Вывод

Соль, сода и хозяйственное мыло — простой способ вернуть кухонным полотенцам чистоту и свежесть. Метод не требует усилий, подходит для цветных тканей и экономит время.

Ранее мы рассказывали, на что заменить светодиодные лампы.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью