Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая

Кухонные полотенца пачкаются быстро и часто. Пятна от жира, соусов и пригоревшей пищи въедаются в ткань, и обычная стирка не всегда помогает. Есть простой способ, который возвращает полотенцам свежесть и белизну без агрессивной химии, пишет эксперт по домоводству Елена Матвеева.
Что понадобится
Для приготовления чистящего раствора нужны:
- 1 столовая ложка соли;
- 2 столовые ложки пищевой соды;
- 0,5 столовой ложки жидкого хозяйственного мыла (или натёртого на тёрке кускового);
- вода.
Все компоненты смешивают в кастрюле с водой, погружают полотенца, доводят до кипения, переворачивают и выключают огонь. Полотенца оставляют в растворе до полного остывания. Затем их стирают обычным способом.
Почему это работает
Сода и мыло расщепляют жир и грязь, а соль помогает сохранить яркость цвета. В процессе замачивания вода становится грязной — это значит, что средство активно работает. После такой обработки полотенца легко отстирываются без лишних усилий. Даже цветные полотенца не только не теряют яркость, но и становятся свежее.
Личный опыт автора
Раньше постоянно боролась с пятнами на кухонных полотенцах. Я перепробовала много средств, но результат был временным. Когда узнала этот рецепт, решила попробовать. Положила полотенца в раствор, прокипятила, оставила остывать. Когда постирала их обычным способом, они стали как новые — без пятен и запаха. Этот метод использую и забыла о проблеме грязных полотенец.
Вывод
Соль, сода и хозяйственное мыло — простой способ вернуть кухонным полотенцам чистоту и свежесть. Метод не требует усилий, подходит для цветных тканей и экономит время.
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