Смешивание АИ-92 и АИ-95 - что будет с "европейцами", "китайцами" и "корейцами": ответ эксперта

Автомобилисты, которые привыкли заливать топливо АИ-95, все чаще сталкиваются со сложностями. Этот бензин встречается не на каждой АЗС, поэтому перед водителями встает выбор: дотянуть до следующей заправки или залить АИ-92. В интернете получится увидеть информацию, что смесь из двух типов бензина может быть опасна. Кто находится в особой зоне риска - китайцы, корейцы или европейцы?
Какое значение имеет турбина
Некоторые эксперты считают, что большое значение имеет не страна производства автомобиля, а его конструкция. Если мотор атмосферный, то он прощает многие ошибки, но с турбированным - такое не пройдет. Он способен залечь уже через несколько заправок.
Подробнее о стране производства
Производители китайских машин намеренно снижают степень форсировки двигателя, поэтому разрешают АИ-92. Они понимают, что ждет их автомобили, поэтому “китайцы” более приспособлены к смешиванию топлива.
Что будет, если разбавить АИ-95 менее качественным бензином
“Итоговое октановое число смеси будет промежуточным. Если машине положен минимум 95-й, под нагрузкой коктейль может дать детонацию - а это разрушение двигателя. Не заглохнет, но электроника, если увидит детонацию, начнет корректировать углы зажигания и снижать мощность. Настоящий враг - "накрученное" присадками октановое число на безымянных заправках”, - сообщает канал “ПриветТачка”.
Вывод
Если на крышке бензобака указан только бензин класса АИ-95, то лучше всего использовать только его. Исключением могут стать случаи. которые можно назвать экстренными - дальняя дорога, отсутствие заправок.
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