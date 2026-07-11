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Смешивание АИ-92 и АИ-95 - что будет с "европейцами", "китайцами" и "корейцами": ответ эксперта

Опубликовано: 11 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Смешивание АИ-92 и АИ-95 - что будет с "европейцами", "китайцами" и "корейцами": ответ эксперта
Смешивание АИ-92 и АИ-95 - что будет с "европейцами", "китайцами" и "корейцами": ответ эксперта
Legion-Media
Как иностранные машины отреагируют на смесь из двух видов бензина

Автомобилисты, которые привыкли заливать топливо АИ-95, все чаще сталкиваются со сложностями. Этот бензин встречается не на каждой АЗС, поэтому перед водителями встает выбор: дотянуть до следующей заправки или залить АИ-92. В интернете получится увидеть информацию, что смесь из двух типов бензина может быть опасна. Кто находится в особой зоне риска - китайцы, корейцы или европейцы?

Какое значение имеет турбина

Некоторые эксперты считают, что большое значение имеет не страна производства автомобиля, а его конструкция. Если мотор атмосферный, то он прощает многие ошибки, но с турбированным - такое не пройдет. Он способен залечь уже через несколько заправок.

Подробнее о стране производства

Производители китайских машин намеренно снижают степень форсировки двигателя, поэтому разрешают АИ-92. Они понимают, что ждет их автомобили, поэтому “китайцы” более приспособлены к смешиванию топлива.

Что будет, если разбавить АИ-95 менее качественным бензином

“Итоговое октановое число смеси будет промежуточным. Если машине положен минимум 95-й, под нагрузкой коктейль может дать детонацию - а это разрушение двигателя. Не заглохнет, но электроника, если увидит детонацию, начнет корректировать углы зажигания и снижать мощность. Настоящий враг - "накрученное" присадками октановое число на безымянных заправках”, - сообщает канал “ПриветТачка”.

Вывод

Если на крышке бензобака указан только бензин класса АИ-95, то лучше всего использовать только его. Исключением могут стать случаи. которые можно назвать экстренными - дальняя дорога, отсутствие заправок.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что происходит на АЗС в трех областях России.

Автор:
Полина Аксенова
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