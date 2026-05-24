Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт
Если вам уже надоели привычные праздничные салаты и хочется удивить гостей чем-то новым, обязательно попробуйте этот вариант. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- варёная куриная грудка — 150 г,
- солёные или маринованные огурцы — 200 г,
- болгарский перец — 120 г,
- варёные яйца — 3 шт.,
- консервированная фасоль — 200 г,
- зелёный лук — по вкусу,
- чеснок — 1-2 зубчика,
- майонез,
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала отвариваю куриную грудку до готовности и полностью охлаждаю. Чтобы мясо осталось сочным и не подсохло, после варки сразу накрываю его пакетом.
Огурцы нарезаю средними кубиками. Для салата подходят как солёные, так и маринованные — вкус каждый раз получается немного разным, но одинаково удачным.
Болгарский перец беру красный. Он придаёт салату свежесть и лёгкую сладость. Нарезаю его такими же кубиками, как и огурцы.
Варёные яйца также режу средними кусочками, чтобы они чувствовались в салате.
Главная особенность этого рецепта — вместо картофеля добавляю консервированную фасоль. Использовать можно как белую, так и красную фасоль.
Зелёный лук мелко нарезаю и отправляю в салатник. Добавляю пропущенный через пресс чеснок.
Заправляю всё майонезом, солю, перчу и аккуратно перемешиваю. Перед подачей даю салату немного постоять в холодильнике, чтобы вкусы объединились.
Примерное время приготовления: 25-30 минут
Личный опыт
Сначала я тоже сомневался насчёт фасоли вместо картошки, но именно она делает этот салат настолько необычным. Теперь на все праздники друзья и родственники просят приготовить именно этот салат.
