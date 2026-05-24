Городовой / Полезное / Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Эти картофельные лепёшки исчезают со стола быстрее хлеба: хрустяшки за копейки Полезное
При появлении корневой поросли – обязательно: маточные деревья ответят благодарностью – дадут тройной урожай Полезное
Социальная пенсия в 2026 году: кому положена и как получить — инструкция и тонкости Полезное
Альтернатива черноморскому побережью: названы направления с чистым морем - находятся в России Полезное
Синоптики обещают «липучий» снег: новая рабочая неделя в Петербурге начнется с октябрьской прохлады Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт

Опубликовано: 24 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт
Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт
Городовой ру
Больше никакого "Оливье".

Если вам уже надоели привычные праздничные салаты и хочется удивить гостей чем-то новым, обязательно попробуйте этот вариант. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

  • варёная куриная грудка — 150 г,
  • солёные или маринованные огурцы — 200 г,
  • болгарский перец — 120 г,
  • варёные яйца — 3 шт.,
  • консервированная фасоль — 200 г,
  • зелёный лук — по вкусу,
  • чеснок — 1-2 зубчика,
  • майонез,
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала отвариваю куриную грудку до готовности и полностью охлаждаю. Чтобы мясо осталось сочным и не подсохло, после варки сразу накрываю его пакетом.

Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт - image 1
Салат "Макфа" с курицей: гости впадают в ступор, когда видят его — но потом просят рецепт - image 1

Огурцы нарезаю средними кубиками. Для салата подходят как солёные, так и маринованные — вкус каждый раз получается немного разным, но одинаково удачным.

Болгарский перец беру красный. Он придаёт салату свежесть и лёгкую сладость. Нарезаю его такими же кубиками, как и огурцы.

Варёные яйца также режу средними кусочками, чтобы они чувствовались в салате.

Главная особенность этого рецепта — вместо картофеля добавляю консервированную фасоль. Использовать можно как белую, так и красную фасоль.

Зелёный лук мелко нарезаю и отправляю в салатник. Добавляю пропущенный через пресс чеснок.

Заправляю всё майонезом, солю, перчу и аккуратно перемешиваю. Перед подачей даю салату немного постоять в холодильнике, чтобы вкусы объединились.

Примерное время приготовления: 25-30 минут

Личный опыт

Сначала я тоже сомневался насчёт фасоли вместо картошки, но именно она делает этот салат настолько необычным. Теперь на все праздники друзья и родственники просят приготовить именно этот салат.

Ранее мы писали о том, как приготовить домашний зефир, который получается с первого раза.

Полезное