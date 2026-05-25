Штаны в носки и никакого масла: как не стать обедом для скрытых обитателей Ленобласти

Стоит опасаться не только клещей.

Весна в Петербурге и Ленобласти — это не только шашлыки и прогулки, но и время, когда мелкие лесные обитатели выходят на «охоту».

В этом году наш регион снова попал в список самых «клещевых» мест страны. Роспотребнадзор предупреждает: вредители сейчас на пике активности.

Главный враг: иксодовый клещ

Клещи не падают с деревьев, как многие думают. Они сидят в высокой траве или на кустах и ждут, когда вы пройдете мимо. Сейчас в Петербурге и области их очень много.

Чем они опасны? Клещи переносят две страшные вещи: энцефалит и боррелиоз. Если вовремя не заметить укус, можно получить серьезные проблемы с сердцем, нервами и суставами. Лечиться потом придется долго и тяжело.

Важный нюанс: если клещ вас укусил, не надо заливать его маслом. От этого он начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь еще больше заразы. Лучше аккуратно выкрутить его специальной «клещедеркой» из аптеки или обычной ниткой.

Не только клещи: берегитесь комаров и мошек

Казалось бы, ну укусил комар — почешется и пройдет. Но эксперты говорят, что всё сложнее. Обычные комары и мошки могут переносить туляремию и даже дирофиляриоз, говорят сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Кроме инфекций, у многих людей сейчас проявляется сильная аллергия: места укусов раздуваются, краснеют и нестерпимо зудят. Мухи и лесные грызуны тоже в списке — они разносят заразу на лапках и шерсти.

Кто в зоне риска?

Больше всего внимания нужно уделять детям. Они ниже ростом, чаще лазают по кустам и бегают по высокой траве. После каждой прогулки обязательно осматривайте ребенка.

Проверяйте складки кожи, за ушами и голову — клещи любят места, где кожа тонкая и теплая.

Как защитить себя: простая памятка

Не нужно сидеть дома под замком, просто соблюдайте правила:

Одевайтесь правильно. На светлой одежде клеща видно сразу. Заправляйте штаны в носки — выглядит забавно, зато надежно. Пользуйтесь химией. Репелленты с пометкой «от клещей» реально работают. Брызгайте ими одежду и обувь перед выходом. Прививка — лучший щит. От энцефалита есть вакцина. Если вы часто бываете на даче или в лесу, это самый верный способ не попасть в больницу. Проверка после прогулки. Клещ не впивается сразу, он может бродить по телу пару часов. Стряхните одежду и примите душ — это может спасти вам здоровье.

Что делать, если укусили?

Не паникуйте, но и не тяните время и обратитесь к врачу. Если в течение пары недель после укуса у вас поднялась температура или появилось красное пятно, которое растет (похожее на мишень) — бегом к врачу. С инфекциями шутки плохи.

