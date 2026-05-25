1 ст. л на 1 л воды - и сладкая, сочная, яркая свекла готова: как сварить ее за 7 минут

Как быстро сварить свеклу

Приготовление салата «Сельдь под шубой» или винегрета для многих хозяек – мучение. И не из-за количества ингредиентов в блюде, а из-за одного конкретного.

Варить свеклу любят единицы. Чаще всего под это дело у каждой хозяйки есть конкретная кастрюля, которую «не жалко». Стенки посуды после варки свеклы окрашиваются в «грязный» темный цвет.

Впрочем, есть способ, позволяющий избежать многих проблем. Более того, если воспользоваться методикой, то варка свеклы сокращается с двух часов до семи минут.

На просторах интернета есть много способов, обещающий шикарный результат. Корреспондент «Городового» испробовал все и выделил три методики, которые точно работают.

Способ №1

Это классический вариант варки, который позволяет ускорить многие процессы. Оказывается, если в кастрюлю добавить по 1 ст. ложке уксуса или лимонного сока на каждый литр воды, то вариться овощи будут в разы быстрее.

Более того, при такой добавки свекла обретет яркий насыщенный цвет.

Сначала нужно довести воду со свеклой до кипения, потом подержать на среднем огне полчаса. Затем сливаете воду и добавляете холодную.

Благодаря разнице в температуре свекла готовится за 10-15 минут. Чистить такие овощи проще некуда.

Способ №2

Если вы не хотите прикладывать уйму усилий, просто после закипания добавьте в воду 2 ст. ложки растительного масла. Через полчаса свекла уже мягкая.

Способ №3

Самый быстрый метод – приготовить свеклу в микроволновке. Можно использовать обычный полиэтиленовый пакет или пакет для запекания. Сделайте в нем несколько дырочек зубочисткой.

Положите в СВЧ-печь и выпекайте 7-8 минут на большой мощности.

Личный опыт автора

Автор «Городового» испробовал все три методики. У каждого есть свои плюсы. Хочется быстрее – попробуйте способ с СВЧ-печью. Если вы эстет и для вас важна яркость овощей, то подойдет первый способ.

