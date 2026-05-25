Где в Петербурге искать жилье: почему во Фрунзенском районе почти нет квартир и сколько сейчас стоит переезд

Искать квартиру в аренду в Северной столице лучше на Севере города.

Эксперты проанализировали рынок и выяснили, в каких районах предложений хоть отбавляй, а где придется побороться за каждый вариант.

Лидеры по количеству объявлений

Больше всего свободных квартир сейчас в Приморском районе, пишет Росбалт со ссылкой на портал BN.ru.

На него приходится почти 18% всего рынка аренды. Следом идет Выборгский район (14%).

Почему так? Все просто: здесь строят больше всего нового жилья. Новостройки сдаются целыми кварталами, и многие владельцы сразу выставляют их под сдачу.

Если хотите квартиру с современным ремонтом и в новом доме — вам точно сюда.

Также в пятерку лидеров вошли:

Московский район;

Невский район;

Красногвардейский район.

Где жилья почти нет

Сложнее всего найти квартиру в старых «спальниках» с устоявшейся застройкой. В Кировском районе всего 3% объявлений от общего объема, во Фрунзенском — около 4%.

Здесь почти нет строек, а люди живут в своих квартирах десятилетиями. Если там и появляется хороший вариант, его забирают за считанные часы.

Что с ценами: город дешевеет, пригород растет

Сейчас на рынке сложилась странная ситуация. В самом Петербурге цены на «двушки» поползли вниз — в среднем они подешевели на 1,5%. Сейчас снять нормальную двухкомнатную квартиру можно примерно за 47 600 рублей.

В Ленобласти всё наоборот. Аренда там дорожает (рост на 1,9%). Сейчас средний ценник там — около 34 700 рублей. Люди пытаются сэкономить и уезжают за КАД, из-за чего спрос и цены в области растут.

Полезный совет для арендаторов

Мало кто знает, но в Петербурге на цену сильно влияет «сезонность».

Лето — самое дорогое время. В город едут туристы и абитуриенты. Цены взлетают, а лучшие варианты разлетаются как горячие пирожки. Апрель и май — «золотое время». Спрос падает, и собственники охотнее идут на уступки. Именно в этот период (как сейчас) можно выторговать скидку или договориться о проживании с котом. Смотрите на транспорт. Иногда квартира в Девяткино или Кудрово (ЛО) стоит столько же, сколько в обжитом районе города, но добираться оттуда в центр в разы дольше из-за пробок. Обязательно проверяйте маршрут в час пик перед тем, как вносить залог.

