Эта курица по-венгерски получается такой нежной, что мясо само отходит от кости: всё дело в одном соусе

Обалденный ужин для всей семьи.

Куриные бёдра здесь тушатся с луком, сладким перцем и помидорами прямо в одной сковороде, пропитываясь соками и специями. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".

Ингредиенты:

куриные бёдра — 4-6 шт.,

репчатый лук — 1 шт.,

болгарский перец — 1 шт.,

помидоры — 200 г,

сливочное масло — 2 ст. л.,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу,

паприка — 1 ст. л.,

мука — 1 ст. л.,

чеснок — 2 зубчика,

зелень петрушки — по вкусу.

Приготовление

Куриные бёдра хорошо промываю и обсушиваю бумажными полотенцами. По желанию можно снять кожу, если хочется сделать блюдо менее жирным. Слегка солю и перчу курицу с двух сторон.

На сковороде разогреваю растительное и сливочное масло. Когда масло хорошо нагреется, выкладываю бёдра и обжариваю их по 5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки. До полной готовности доводить не нужно. Обжаренную курицу перекладываю на тарелку.

Репчатый лук нарезаю мелкими кубиками и обжариваю в той же сковороде, где готовилась курица.

Болгарский перец и помидоры натираю на крупной тёрке. Сначала добавляю к луку перец, перемешиваю, затем всыпаю муку и готовлю ещё несколько минут.

После этого отправляю в сковороду помидоры, соль, чёрный перец, паприку и измельчённый чеснок. Всё хорошо перемешиваю.

Сверху выкладываю обжаренные куриные бёдра, накрываю крышкой и тушу на среднем огне примерно 35-40 минут. В конце посыпаю блюдо свежей петрушкой.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я обязательно подаю такую курицу с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом, чтобы полностью насладиться вкусом подливки.

