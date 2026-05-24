Церемония для декабриста: чем напоить растение сейчас, чтобы зимой обалдеть от цветения
Церемония для декабриста: чем напоить растение сейчас, чтобы зимой обалдеть от цветения

Опубликовано: 24 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Чем подкормить декабрист для пышного цветения

Декабрист, или шлюмбергера, — одно из самых популярных растений, которые выращивают цветоводы. Обычно он зацветает зимой, радуя своих хозяев яркими бутонами.

Лето — отличное время, чтобы подготовить декабрист к зимнему цветению. Подкормка, о которой пойдет речь, позволит растению порадовать вас пышным цветением в унылый холодный период.

Время чайной церемонии

Агроном Ксения Давыдова рассказала, что декабристу очень нравится обычный черный чай. Секрет в том, что в его листьях есть элементы, которые помогают растению активно расти, улучшают его состояние и дают энергию.

Приготовление подкормки

Чтобы приготовить подкормку, заварите две чайные ложки чая без добавок в полулитре кипятка. После этого доведите объем до литра и удобрите растение.

"Таким настоем можно поливать декабрист пару раз в неделю, начиная с июня. Зимой оно обязательно порадует тебя пышным цветением", – рассказала агроном.

Ранее мы рассказали, как помочь рассаде после пересадки.

