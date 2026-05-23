"Легла вздремнуть": агроном Давыдова рассказала, как помочь рассаде после пересадки – встанет в один момент

Опубликовано: 23 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как помочь рассаде пережить стресс после пересадки

Обнаружили признаки увядания рассады на грядке? Без паники! Зачастую это является следствием стресса, перенесенного растениями после пересадки. По мере формирования новой корневой системы рассада возобновит активный рост. Ваша основная задача — обеспечить ей надлежащую поддержку.

Агроном Ксения Давыдова рассказала, как помочь растениям.

Поливайте умеренно

После высадки рекомендуется обеспечить каждое растение приблизительно одним стаканом воды. Важно поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, избегая при этом избыточного переувлажнения.

Избегайте попадания воды на листья. Полив методом дождевания увеличивает вероятность развития грибковых заболеваний.

Не спешите с удобрениями

В течение первых 10–14 дней не рекомендуется применять минеральные удобрения и азотные подкормки, так как они могут негативно повлиять на неокрепшую корневую систему..

Можно использовать:
• «Корневин» и аналоги
• гуматы для быстрого укоренения

Немного заботы — и растения быстро «оживут»!

Ранее мы рассказали, как мульчировать томаты в жару.

