Лето в Ленобласти: как отправить ребенка в лагерь и не разориться

Скоро лето, а значит, у родителей прибавляется головной боли: куда пристроить ребенка, чтобы он не просидел все каникулы в телефоне?

Ленинградская область в этом плане — настоящий Клондайк. Лагерей здесь много, и выбрать можно на любой вкус и кошелек.

Выбор на любой вкус

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Trave Наталья Ансталь , в Ленобласти работают сотни лагерей.

Программы в них разные: в одном лагере учат выживать в лесу, в другом — писать программы, в третьем — подтягивают английский. Ищите то, что ближе вашему ребенку.

Кого берут в лагерь?

Тут всё просто. Официальный возраст — от 6 до 17 лет включительно. Главное — вовремя подать документы.

Наталья Ансталь Туризм "Есть определённые квоты, например, дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи, дети участников боевых действий могут их получить. Здесь вы можете проверить свой статус на Госуслугах и подать там же заявку", - говорит эксперт.

Помощь от работы

Если вы официально трудоустроены, обязательно загляните в отдел кадров или профсоюз. Крупные предприятия часто закупают путевки для детей сотрудников.

Иногда их отдают бесплатно, иногда нужно оплатить лишь небольшую часть (например, 30%).

Своими силами

Если вы не попадаете под льготы, путевку можно просто купить.

"Вы можете приобрести путёвку в лагерь самостоятельно на сайте непосредственно того лагеря, который вы выбрали. Но здесь важно помнить, что на летние смены, особенно в очень популярные лагеря, места заканчиваются очень быстро. Обычно в мае очень мало мест остаётся, поэтому стоит задуматься о том, чтобы купить путёвку уже сейчас, стоит поторопиться", - говорит Наталья Ансталь.

