Лето в Ленобласти: как отправить ребенка в лагерь и не разориться
Скоро лето, а значит, у родителей прибавляется головной боли: куда пристроить ребенка, чтобы он не просидел все каникулы в телефоне?
Ленинградская область в этом плане — настоящий Клондайк. Лагерей здесь много, и выбрать можно на любой вкус и кошелек.
Выбор на любой вкус
Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Trave Наталья Ансталь , в Ленобласти работают сотни лагерей.
Программы в них разные: в одном лагере учат выживать в лесу, в другом — писать программы, в третьем — подтягивают английский. Ищите то, что ближе вашему ребенку.
Кого берут в лагерь?
Тут всё просто. Официальный возраст — от 6 до 17 лет включительно. Главное — вовремя подать документы.
Помощь от работы
Если вы официально трудоустроены, обязательно загляните в отдел кадров или профсоюз. Крупные предприятия часто закупают путевки для детей сотрудников.
Иногда их отдают бесплатно, иногда нужно оплатить лишь небольшую часть (например, 30%).
Своими силами
Если вы не попадаете под льготы, путевку можно просто купить.
"Вы можете приобрести путёвку в лагерь самостоятельно на сайте непосредственно того лагеря, который вы выбрали.
Но здесь важно помнить, что на летние смены, особенно в очень популярные лагеря, места заканчиваются очень быстро.
Обычно в мае очень мало мест остаётся, поэтому стоит задуматься о том, чтобы купить путёвку уже сейчас, стоит поторопиться", - говорит Наталья Ансталь.
Лето ближе, чем кажется. Поторопитесь, чтобы ваш ребенок провел его круто!
Ранее «Городовой» рассказывал, какие лагери есть в Ленобласти.