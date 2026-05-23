От мороженого до сварки: как этим летом в Петербурге заработать больше, чем в офисе

Опубликовано: 23 мая 2026 13:22
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От мороженого до сварки: как этим летом в Петербурге заработать больше, чем в офисе
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Лето — идеальное время для подработки.

Лето в Петербурге — это не только белые ночи и прогулки по набережным, но и реальный шанс быстро подзаработать. Сейчас в городе настоящий бум сезонных вакансий.

Работодатели ищут людей на лето, а горожане активно откликаются.

Кто нужен городу прямо сейчас

Больше всего вакансий — в торговле и сервисе. Летние веранды, кофейни, точки с мороженым и аптеки открываются на каждом шагу, пишет Росбалт со ссылкой на Avito.работа.

Если не тянет к общению с людьми, можно уйти «за кулисы». Маркетплейсам и службам доставки катастрофически не хватает рук на складах.

Также в топе:

  • Сборщики и комплектовщики заказов.
  • Курьеры и водители.
  • Персонал для фестивалей и парков.
  • Разнорабочие на стройки и на благоустройство улиц.

Сколько реально кладут в карман

Зарплаты этим летом приятно удивляют. Но есть нюанс: чтобы получить много, придется попотеть.

  • Склады: На сборке заказов в крупных логистических центрах реально получать от 100 до 150 тысяч рублей. Часто предлагают вахту или очень плотный график.
  • Отели и базы отдыха: Повара и официанты в пригородах могут рассчитывать на 100–120 тысяч за месяц.
  • Продажи и прокат: За продажу мороженого платят около 65 тысяч. В пунктах проката самокатов или сапов — до 90 тысяч.
  • Простые работы: Специалисты по озеленению и разнорабочие получают 50–70 тысяч.

«Золотая жила» для тех, кто с руками

Самые большие деньги крутятся там, где нужны навыки. Если вы умеете варить металл или разбираетесь в электрике, лето — ваше время.

Сварщики и монтажники на сезонных проектах могут заработать от 150 до 260 тысяч рублей. Это часто в два раза выше их обычной зарплаты в офисе или на заводе.

Почему все ломанулись на подработку?

Раньше сезонная работа считалась уделом студентов. Сегодня всё изменилось. Около 80% петербуржцев не против подработать «на стороне».

Люди готовы временно сменить профессию. Офисный менеджер вполне может пойти работать в парк или на склад в выходные.

Главный стимул — желание закрыть кредиты, накопить на отпуск или просто создать подушку безопасности.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему найти работу в Северной столице всё сложнее.

