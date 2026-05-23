Власти вводят новые льготы: кто сможет платить меньше за ЖКХ до 2030 года
В Пермском крае готовят новые меры поддержки для отдельных категорий граждан. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели 21 мая. Пока документ прошёл первое чтение, но не исключено, что он будет принят окончательно.
Льготы по ЖКХ продлят до 2030 года
Согласно проекту, сельские жители, работающие в государственных и муниципальных учреждениях, смогут и дальше получать компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг.
Льготы планируют продлить до конца 2029 года. Однако мера поддержки будет доступна только тем, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.
Ранее мы писали о том, что переводы по СБП изменят навсегда.