Секрет нежнейшей курицы: паприкаш по венгерскому рецепту, который я упростил

Если хочется сытного и очень нежного блюда из курицы с насыщенным сливочным соусом, я готовлю именно паприкаш. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

куриное филе бедра — 400 г,

лук репчатый — 1 шт.,

сладкая паприка — 1 ст. л.,

сладкий перец — 1 шт.,

помидор — 1 шт.,

сметана — 80 г,

сливки 20% — 40 г,

мука — 1 ст. л.,

соль — по вкусу.

Приготовление

В сковороде или сотейнике я разогреваю масло и добавляю мелко нарезанный лук. Томлю его на небольшом огне до мягкости, не давая подгореть.

Снимаю сковороду с огня и сразу добавляю сладкую паприку. Быстро перемешиваю с луком — это важный момент, чтобы паприка не дала горечь.

Далее возвращаю сковороду на огонь и закладываю нарезанные кусочки филе бедра. Солю, перемешиваю и накрываю крышкой. Тушу, пока курица не пустит сок и не станет мягкой.

После этого добавляю нарезанный сладкий перец и помидор. Отдельно смешиваю сметану, сливки и муку до однородности без комочков и вливаю в сковороду.

Аккуратно перемешиваю и довожу до лёгкого кипения. Тушу ещё несколько минут, пока соус не станет густым, бархатным и насыщенным.

Если соус получается слишком густым, я добавляю немного горячей воды или бульона и довожу до нужной консистенции.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Для меня получившийся соус оказался слишком густым, поэтому в конце я добавляю несколько столовых ложек воды.

