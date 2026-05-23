Винтажный «Ленинград», паруса в Кронштадте и большая музыка на Дворцовой: Петербург готовится к главному фестивалю лета

Кульминацией Фестиваля станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня.

В начале лета 2026 года Санкт-Петербург превратится в одну большую фестивальную площадку. С 30 мая по 6 июня город примет «Петербургские сезоны», сообщает "Чемпионат".

Это культурное эхо Экономического форума (ПМЭФ), но интересно оно будет не только бизнесменам, но и обычным горожанам. Вот что ждет нас в эти дни.

Старт с шиком: ретро-авто и мода

Фестиваль начнется 30 мая в модном пространстве «Брусницын» на Васильевском острове. Главная фишка — ретро-ралли «Ленинград».

Представьте: десятки начищенных до блеска винтажных машин на фоне Финского залива. К этому добавят дефиле петербургских дизайнеров и живую музыку. Идеальное место для прогулки и фото.

Главная премьера: Восток встречается с Западом

4 июня в Мариинском театре покажут оперу «Тамерлан». Это не просто классика, а настоящий эксперимент. Музыку великого Генделя смешали с национальными инструментами Узбекистана.

Масштаб поражает: на сцене задействовано более 160 артистов. Эту постановку уже оценили в Дубае и Ташкенте, теперь очередь за нами.

Выставки, где не скучно

В «Манеже» откроется проект «Русский императив». Это попытка через искусство понять наш национальный характер и историю.

А в Театральном музее и Шереметевском дворце выставят редкие эскизы костюмов и декораций. Можно будет увидеть, как рождается магия сцены.

Путешествие в историю и морской праздник

Программа выйдет далеко за границы центра:

Кронштадт: в парке «Остров фортов» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта». Будет много еды, морских мастер-классов и погружение в эпоху Петра I.

в парке «Остров фортов» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта». Будет много еды, морских мастер-классов и погружение в эпоху Петра I. Старая Ладога: для любителей древности организуют маршруты по старинным крепостям и монастырям.

для любителей древности организуют маршруты по старинным крепостям и монастырям. Гатчина: 6 июня Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Праздновать будут с размахом, соответствующим императорской резиденции.

Главный концерт на Дворцовой

Кульминация наступит 5 июня. На Дворцовой площади пройдет огромный бесплатный концерт. Традиционно здесь выступают звезды первой величины и лучшие оркестры.

Это событие, которое объединяет участников форума и обычных прохожих.

Не забудем про классика

В эти же дни отметят Пушкинский день России. Весь город вспомнит Александра Сергеевича: в театрах пройдут спектакли по его произведениям, а в скверах будут читать стихи.

Это отличный повод еще раз перечитать «Евгения Онегина» или просто прогуляться по пушкинским местам.

Совет: Бронируйте билеты на театральные постановки заранее. В дни ПМЭФ в городе всегда ажиотаж, а программа «Сезонов» обещает быть очень популярной.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие дворы нужно обязательно посетить в Петербурге.