Винтажный «Ленинград», паруса в Кронштадте и большая музыка на Дворцовой: Петербург готовится к главному фестивалю лета
В начале лета 2026 года Санкт-Петербург превратится в одну большую фестивальную площадку. С 30 мая по 6 июня город примет «Петербургские сезоны», сообщает "Чемпионат".
Это культурное эхо Экономического форума (ПМЭФ), но интересно оно будет не только бизнесменам, но и обычным горожанам. Вот что ждет нас в эти дни.
Старт с шиком: ретро-авто и мода
Фестиваль начнется 30 мая в модном пространстве «Брусницын» на Васильевском острове. Главная фишка — ретро-ралли «Ленинград».
Представьте: десятки начищенных до блеска винтажных машин на фоне Финского залива. К этому добавят дефиле петербургских дизайнеров и живую музыку. Идеальное место для прогулки и фото.
Главная премьера: Восток встречается с Западом
4 июня в Мариинском театре покажут оперу «Тамерлан». Это не просто классика, а настоящий эксперимент. Музыку великого Генделя смешали с национальными инструментами Узбекистана.
Масштаб поражает: на сцене задействовано более 160 артистов. Эту постановку уже оценили в Дубае и Ташкенте, теперь очередь за нами.
Выставки, где не скучно
В «Манеже» откроется проект «Русский императив». Это попытка через искусство понять наш национальный характер и историю.
А в Театральном музее и Шереметевском дворце выставят редкие эскизы костюмов и декораций. Можно будет увидеть, как рождается магия сцены.
Путешествие в историю и морской праздник
Программа выйдет далеко за границы центра:
- Кронштадт: в парке «Остров фортов» пройдет фестиваль «Паруса Кронштадта». Будет много еды, морских мастер-классов и погружение в эпоху Петра I.
- Старая Ладога: для любителей древности организуют маршруты по старинным крепостям и монастырям.
- Гатчина: 6 июня Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Праздновать будут с размахом, соответствующим императорской резиденции.
Главный концерт на Дворцовой
Кульминация наступит 5 июня. На Дворцовой площади пройдет огромный бесплатный концерт. Традиционно здесь выступают звезды первой величины и лучшие оркестры.
Это событие, которое объединяет участников форума и обычных прохожих.
Не забудем про классика
В эти же дни отметят Пушкинский день России. Весь город вспомнит Александра Сергеевича: в театрах пройдут спектакли по его произведениям, а в скверах будут читать стихи.
Это отличный повод еще раз перечитать «Евгения Онегина» или просто прогуляться по пушкинским местам.
Совет: Бронируйте билеты на театральные постановки заранее. В дни ПМЭФ в городе всегда ажиотаж, а программа «Сезонов» обещает быть очень популярной.
