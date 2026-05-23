Городовой / Новости Петербурга / Без лишнего дыма и с золотистым бочком: как правильно закатать корюшку в банки
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Самый важный элемент: внесли под корень – и бегония взорвется сотней бутонов Полезное
"Город ткачей", основанный в 1608 году: здесь нет туристов и привычной городской суеты - что посмотреть Полезное
В холодные ночи тепличным культурам – обязательно? Агроном рассказала, нужно ли закрывать парник на ночь Полезное
Неожиданно простой рецепт восточной сладости, которая тает во рту: 15 минут — и готово Полезное
"Легла вздремнуть": агроном Давыдова рассказала, как помочь рассаде после пересадки – встанет в один момент Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Без лишнего дыма и с золотистым бочком: как правильно закатать корюшку в банки

Опубликовано: 23 мая 2026 04:33
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Без лишнего дыма и с золотистым бочком: как правильно закатать корюшку в банки
Без лишнего дыма и с золотистым бочком: как правильно закатать корюшку в банки
Городовой ру
Шеф-повар дал два лучших рецепта.

Весна в наших краях всегда пахнет огурцами. Это значит, что идет корюшка! Рыбка эта вкусная, но сезон у неё короткий — пролетит и не заметишь.

Чтобы не скучать по ней до следующего года, корюшку можно и нужно консервировать.

Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев рассказал "Городовому" о двух проверенных способах, которые легко повторить на обычной кухне.

С чего начать: подготовка

Первым делом рыбу нужно почистить. Обязательно убираем все внутренности, иначе консервы будут горчить. Если планируете делать маринад, лучше сразу отрезать и головы.

Тщательно промойте тушки и обсушите их на бумажном полотенце.

Способ №1: Классика в маринаде

Это та самая «рыба под маринадом», которую многие помнят с детства.

  1. Обжарка. Обваляйте почищенную корюшку в муке и быстро обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
  2. Зажарка. Отдельно потушите лук и морковь. Туда же добавьте немного томатной пасты, лавровый лист и любимые специи (черный перец, гвоздику).
  3. Маринад. Влейте к овощам воду с капелькой уксуса и доведите до кипения.
  4. Сборка. Уложите рыбу в чистые банки, залейте горячим маринадом.

Способ №2: Домашние «шпроты»

Если любите нежную рыбку, которая буквально тает во рту, этот вариант для вас.

"Мы берём корюшку, также её очищаем, заливаем растительным маслом и длительное время просто-напросто томим. Без копчения, потому что копчение, вкус корюшки немножко убьёт.

Ну и корюшку само собой солим. После такого томления в масле у нас получается консервированная корюшка с сохранённым и выраженным вкусом этой прекрасной весенней рыбки", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как просто замариновать корюшку.

Новости Петербурга