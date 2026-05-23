Без лишнего дыма и с золотистым бочком: как правильно закатать корюшку в банки
Весна в наших краях всегда пахнет огурцами. Это значит, что идет корюшка! Рыбка эта вкусная, но сезон у неё короткий — пролетит и не заметишь.
Чтобы не скучать по ней до следующего года, корюшку можно и нужно консервировать.
Шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук Антон Прокофьев рассказал "Городовому" о двух проверенных способах, которые легко повторить на обычной кухне.
С чего начать: подготовка
Первым делом рыбу нужно почистить. Обязательно убираем все внутренности, иначе консервы будут горчить. Если планируете делать маринад, лучше сразу отрезать и головы.
Тщательно промойте тушки и обсушите их на бумажном полотенце.
Способ №1: Классика в маринаде
Это та самая «рыба под маринадом», которую многие помнят с детства.
- Обжарка. Обваляйте почищенную корюшку в муке и быстро обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
- Зажарка. Отдельно потушите лук и морковь. Туда же добавьте немного томатной пасты, лавровый лист и любимые специи (черный перец, гвоздику).
- Маринад. Влейте к овощам воду с капелькой уксуса и доведите до кипения.
- Сборка. Уложите рыбу в чистые банки, залейте горячим маринадом.
Способ №2: Домашние «шпроты»
Если любите нежную рыбку, которая буквально тает во рту, этот вариант для вас.
"Мы берём корюшку, также её очищаем, заливаем растительным маслом и длительное время просто-напросто томим. Без копчения, потому что копчение, вкус корюшки немножко убьёт.
Ну и корюшку само собой солим. После такого томления в масле у нас получается консервированная корюшка с сохранённым и выраженным вкусом этой прекрасной весенней рыбки", - говорит эксперт.
