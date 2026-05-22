Нарезал — и готово: быстрый салат "пятиминутка" хоть на ужин, хоть на обед
Нарезал — и готово: быстрый салат "пятиминутка" хоть на ужин, хоть на обед

Опубликовано: 22 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Простой и быстрый вариант блюда на каждый день.

Этот салат выручает, когда неожиданно приходят гости или когда нужно приготовить что-то сытное и вкусное буквально за считанные минуты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • огурцы — 3 шт.,
  • сладкий перец — 1 шт.,
  • сыр твёрдый или полутвёрдый — 150 г,
  • ветчина — 200 г,
  • помидоры — 3 шт.,
  • свежий укроп,
  • соль,
  • чёрный перец,
  • майонез — 3 ст. л.

Приготовление

Огурцы и сладкий перец нарезаю небольшими кубиками одинакового размера.

Сыр натираю на крупной тёрке, а ветчину нарезаю ровными кубиками. Помидоры также нарезаю кубиками, следя за тем, чтобы не было лишней жидкости.

Все ингредиенты соединяю в глубокой миске, добавляю мелко нарезанный укроп.

Далее солю и перчу по вкусу, добавляю майонез и аккуратно перемешиваю. При желании майонез можно заменить на йогуртовый соус или добавить немного горчицы для пикантности.

Готовому салату даю постоять несколько минут в холодильнике, чтобы все вкусы объединились.

Примерное время приготовления: 10 минут

Личный опыт

Я люблю добавить в этот салат отваренные яйца, но тогда время приготовления увеличится на 5-10 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельные гнёзда с мясом.

