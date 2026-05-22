Нарезал — и готово: быстрый салат "пятиминутка" хоть на ужин, хоть на обед
Этот салат выручает, когда неожиданно приходят гости или когда нужно приготовить что-то сытное и вкусное буквально за считанные минуты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- огурцы — 3 шт.,
- сладкий перец — 1 шт.,
- сыр твёрдый или полутвёрдый — 150 г,
- ветчина — 200 г,
- помидоры — 3 шт.,
- свежий укроп,
- соль,
- чёрный перец,
- майонез — 3 ст. л.
Приготовление
Огурцы и сладкий перец нарезаю небольшими кубиками одинакового размера.
Сыр натираю на крупной тёрке, а ветчину нарезаю ровными кубиками. Помидоры также нарезаю кубиками, следя за тем, чтобы не было лишней жидкости.
Все ингредиенты соединяю в глубокой миске, добавляю мелко нарезанный укроп.
Далее солю и перчу по вкусу, добавляю майонез и аккуратно перемешиваю. При желании майонез можно заменить на йогуртовый соус или добавить немного горчицы для пикантности.
Готовому салату даю постоять несколько минут в холодильнике, чтобы все вкусы объединились.
Примерное время приготовления: 10 минут
Личный опыт
Я люблю добавить в этот салат отваренные яйца, но тогда время приготовления увеличится на 5-10 минут.
