От умных трамваев к беспилотному метро: «Балтиец» научится сам открывать двери и плавно разгоняться

Скоро в Петербурге появятся беспилотные поезда в подземке.

Многие уже привыкли к новым красным поездам «Балтиец», которые бегают по первой линии метро Петербурга. Но скоро они станут еще современнее.

К концу лета 2026 года эти составы начнут возить пассажиров в автоматическом режиме, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Интеллектуальные Системы» Юрия Смагина.

Что изменится в августе 2026-го?

Разработчики пообещали: через пару лет управление поездом возьмет на себя компьютер. Система сама будет плавно разгонять состав, вовремя тормозить у платформы и открывать двери.

Сейчас всё это делает машинист вручную, ориентируясь на приборы и собственный опыт. В будущем за точность остановку «сантиметр в сантиметр» будет отвечать автоматика.

Машинисты останутся или их уволят?

Это главный вопрос, который пугает многих. Ответ: нет, машинистов никто выгонять не собирается, человек останется на месте.

Машинист превратится в оператора. Он будет сидеть в кабине, следить за мониторами и контролировать работу систем.

Если на путях окажется посторонний предмет или случится сбой, человек мгновенно возьмет управление на себя. Это двойной контроль ради нашей безопасности.

Умные трамваи уже среди нас

Интересно, что метро в этом плане даже немного догоняет наземный транспорт. В Петербурге уже вовсю испытывают «умные» трамваи. Они оснащены системой активной помощи водителю.

Специальные камеры и радары (так называемое «машинное зрение») видят пешеходов, которые выбегают на дорогу, и распознают препятствия.

Если водитель отвлечется, трамвай сам применит торможение. Технологии, которые обкатали на улицах, теперь адаптируют под специфику тоннелей метро.

Зачем это нужно пассажирам?

На первый взгляд кажется, что нам всё равно, кто нажимает на кнопку. Но на самом деле автоматика дает важные плюсы:

Плавность хода. Компьютер избегает резких рывков при разгоне и торможении. Точный график. Поезда будут ходить строго по секундам, что позволит сократить интервалы в часы пик. Безопасность. Электроника не устает, у нее не замыливается глаз под конец смены и она не отвлекается на посторонние мысли.

Петербург не спешит полностью доверять роботам, и это кажется правильным решением. Мы получим современные технологии и точность машин, но сохраним контроль со стороны опытного специалиста.

