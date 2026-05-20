Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе

Из самых простых продуктов можно приготовить настоящее домашнее объедение — картофельные гнёзда с сочной мясной начинкой. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусный котёл".
Ингредиенты:
- картофель — 550 г,
- говяжий или смешанный фарш — 450 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- картофельный крахмал — 1 ст. л.,
- сметана или сливки 20% — 100-150 г,
- твёрдый сыр — 100-150 г,
- сливочное масло — 20 г,
- сушёный укроп — 1 ч. л.,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- перец и специи — по вкусу
Приготовление
Картофель отвариваю до мягкости, затем сливаю воду и разминаю его в пюре. Добавляю сливочное масло, яйцо, сушёный укроп, картофельный крахмал и немного соли. Всё хорошо перемешиваю и оставляю остывать.
Пока пюре остывает, готовлю начинку. На сковороде с растительным маслом обжариваю мелко нарезанный лук и фарш примерно 7-10 минут. Добавляю соль, перец и любимые специи. Начинка должна получиться сочной и ароматной.
Противень слегка смазываю маслом. Из картофельного пюре формирую небольшие гнёзда с углублением в центре. В каждое гнездо выкладываю мясную начинку.
Сверху смазываю сметаной или сливками, а затем щедро посыпаю тёртым сыром.
Отправляю всё в разогретую духовку и запекаю при 180-200 градусах примерно 25-30 минут до красивого румяного цвета.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Вместо фарша в качестве начинки можно положить ветчину с творожным сыром и укропом.
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