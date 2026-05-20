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Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе

Опубликовано: 20 мая 2026 12:31
 Проверено редакцией
Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе
Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе
Городовой ру
Если дома осталось картофельное пюре, не спешите разогревать его в микроволновке.

Из самых простых продуктов можно приготовить настоящее домашнее объедение — картофельные гнёзда с сочной мясной начинкой. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусный котёл".

Ингредиенты:

  • картофель — 550 г,
  • говяжий или смешанный фарш — 450 г,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • картофельный крахмал — 1 ст. л.,
  • сметана или сливки 20% — 100-150 г,
  • твёрдый сыр — 100-150 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • сушёный укроп — 1 ч. л.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • перец и специи — по вкусу

Приготовление

Картофель отвариваю до мягкости, затем сливаю воду и разминаю его в пюре. Добавляю сливочное масло, яйцо, сушёный укроп, картофельный крахмал и немного соли. Всё хорошо перемешиваю и оставляю остывать.

Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе - image 1
Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе - image 1

Пока пюре остывает, готовлю начинку. На сковороде с растительным маслом обжариваю мелко нарезанный лук и фарш примерно 7-10 минут. Добавляю соль, перец и любимые специи. Начинка должна получиться сочной и ароматной.

Противень слегка смазываю маслом. Из картофельного пюре формирую небольшие гнёзда с углублением в центре. В каждое гнездо выкладываю мясную начинку.

Сверху смазываю сметаной или сливками, а затем щедро посыпаю тёртым сыром.

Отправляю всё в разогретую духовку и запекаю при 180-200 градусах примерно 25-30 минут до красивого румяного цвета.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Вместо фарша в качестве начинки можно положить ветчину с творожным сыром и укропом.

Ранее мы писали о том, как приготовить стейк из капусты.

Автор:
Александр Асташкин
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