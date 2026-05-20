Все думают, что это нежнейший стейк, пока не попробуют: теперь скупаю капусту мешками и готовлю только так

Невероятная сочная текстура и сливочно-чесночный аромат.

Основа этой закуски получается нежной и мягкой, а сверху — аппетитный запеченный слой из сметаны со свежей зеленью и специями. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

700 г белокочанной капусты,

4 ст. л. сметаны (20%),

2 больших зубчика чеснока,

3 веточки укропа,

1 ч. л. сладкой паприки,

3 ч. л. растительного масла,

молотый перец,

соль — по вкусу.

Приготовление

Для этого рецепта отлично подойдет небольшой плотный вилок капусты весом около 1,4 кг. Разрезаю его на две равные части строго по кочерыжке. Затем у самого основания кочерыжки делаю еще один разрез и получаю два довольно больших округлых куска капусты. Листья, надежно закрепленные на кочерыжке, при запекании идеально сохранят форму, и в итоге получится очень красивое блюдо.

Все думают, что это нежнейший стейк, пока не попробуют: теперь скупаю капусту мешками и готовлю только так - image 1

Пока разогревается духовка, делаю специи и первый этап запекания. Получившиеся куски капусты тщательно посыпаю со всех сторон солью и черным перцем. Выкладываю их в форму для запекания, предварительно смазанную одной чайной ложкой растительного масла, а сверху поливаю оставшимся маслом (по одной чайной ложке на каждый кусок).

Плотно закрываю форму фольгой и отправляю в духовку разогретую до 200 градусов на 40 минут. За 15 минут до окончания этого времени фольгу полностью убираю, чтобы капуста начала подрумяниваться.

Затем создаю пряную заправку. Пока капуста томится в духовке, в миску для соуса выкладываю жирную сметану, измельченный через пресс чеснок (при желании его можно заменить на сушеный) и мелко нарезанный свежий укроп. Добавляю сладкую паприку, немного солю и тщательно перемешиваю массу до однородности.

Готовую сметанную заправку делю на две равные части и аккуратно распределяю толстым слоем по поверхности запеченных кусков капусты. Возвращаю форму в духовку еще на 15-20 минут.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут

Личный опыт

Я предпочитаю выбирать для приготовления стейков молодую капусту. Для пикантности посыпаю её сверху острым красным молотым перцем.

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