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Праздник в Петербурге: бесплатные концерты и кинопоказы в честь Дня семьи

Опубликовано: 8 июля 2026 13:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Праздник в Петербурге: бесплатные концерты и кинопоказы в честь Дня семьи
фото Городовой ру
Полная программа праздника

8 июля Петербург вместе со всей страной отмечает День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями брака.

В городе подготовили насыщенную программу: от торжественных богослужений до бесплатных кинопоказов и концертов. При этом поддержка семей в Северной столице не ограничивается праздничными событиями — она работает круглый год.

Где отметить праздник: главные события 8 июля

В центре внимания — Исаакиевский собор: утром там прошла праздничная литургия под руководством митрополита Варсонофия. Дальше программа становится по-настоящему городской и массовой:

  • в БКЗ «Октябрьский» пройдёт концерт «Мне б писать для тебя стихи» и торжественное чествование 380 супружеских пар, которые прожили в браке от 25 до 71 года;
  • на Исаакиевской площади в 17:00 стартует программа «Город влюблённых людей»;
  • с 6 по 9 июля в кинотеатрах «Восход», «Заневский», «Дружба» и «Фильмофонд» можно бесплатно посмотреть фильмы.

Семья в цифрах: масштаб и значение

Петербург — город больших семейных традиций: в нём живёт почти 620 тысяч семей, а детей в этих семьях — около 946 тысяч. Среди них более 66 тысяч — многодетные семьи. Такие цифры показывают, насколько важна системная поддержка: она нужна не как разовая акция, а как постоянная опора. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Что помогает семьям в Петербурге

Город предлагает разные меры поддержки — от бытовых решений до серьёзных выплат. Например, во всех районах работают пункты проката товаров для малышей, есть услуга социальной няни.

Будущим мамам‑студенткам положена выплата в 100 тысяч рублей, а многодетным семьям город помогает с оплатой обучения детей в колледжах и вузах.

День семьи — это не только повод для праздника, но и напоминание о том, что забота о семьях должна быть постоянной. В Петербурге для этого есть и события, и реальные меры поддержки. Такой подход помогает семьям чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург вернется летнее тепло.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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