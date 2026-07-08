Праздник в Петербурге: бесплатные концерты и кинопоказы в честь Дня семьи

8 июля Петербург вместе со всей страной отмечает День семьи, любви и верности — праздник, посвящённый святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями брака.
В городе подготовили насыщенную программу: от торжественных богослужений до бесплатных кинопоказов и концертов. При этом поддержка семей в Северной столице не ограничивается праздничными событиями — она работает круглый год.
Где отметить праздник: главные события 8 июля
В центре внимания — Исаакиевский собор: утром там прошла праздничная литургия под руководством митрополита Варсонофия. Дальше программа становится по-настоящему городской и массовой:
- в БКЗ «Октябрьский» пройдёт концерт «Мне б писать для тебя стихи» и торжественное чествование 380 супружеских пар, которые прожили в браке от 25 до 71 года;
- на Исаакиевской площади в 17:00 стартует программа «Город влюблённых людей»;
- с 6 по 9 июля в кинотеатрах «Восход», «Заневский», «Дружба» и «Фильмофонд» можно бесплатно посмотреть фильмы.
Семья в цифрах: масштаб и значение
Петербург — город больших семейных традиций: в нём живёт почти 620 тысяч семей, а детей в этих семьях — около 946 тысяч. Среди них более 66 тысяч — многодетные семьи. Такие цифры показывают, насколько важна системная поддержка: она нужна не как разовая акция, а как постоянная опора. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).
Что помогает семьям в Петербурге
Город предлагает разные меры поддержки — от бытовых решений до серьёзных выплат. Например, во всех районах работают пункты проката товаров для малышей, есть услуга социальной няни.
Будущим мамам‑студенткам положена выплата в 100 тысяч рублей, а многодетным семьям город помогает с оплатой обучения детей в колледжах и вузах.
День семьи — это не только повод для праздника, но и напоминание о том, что забота о семьях должна быть постоянной. В Петербурге для этого есть и события, и реальные меры поддержки. Такой подход помогает семьям чувствовать себя увереннее и спокойнее.
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