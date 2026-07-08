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С 10 июля в Петербурге ограничат движение в трех районах

Опубликовано: 8 июля 2026 13:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 10 июля в Петербурге ограничат движение в трех районах
фото legion-media
Какие улицы перекроют и как объехать

С 10 июля в нескольких районах Петербурга меняются схемы движения: где-то сузят проезжую часть, а где-то полностью перекроют улицы. Всё из‑за ремонта и стройки — об этом предупредили в ГАТИ. Чтобы не терять время в неожиданных заторах, лучше заранее подстроить маршруты.

Калининский район: ремонт на Светлановском

Главная точка напряжения здесь — Светлановский проспект. Из‑за ремонта покрытия с 10 по 17 июля ограничат движение на участке от Тихорецкого до Суздальского проспекта. Работы идут до 9 августа, так что планировать поездки в этом коридоре стоит с запасом времени.

Красносельский район: закрытие Коллективной улицы

В Горелово с 10 по 29 июля полностью закроют Коллективную улицу — от Железнодорожной до Главной. Объезд возможен по нескольким улицам, но поток машин там заметно вырастет.

Варианты объезда:

  • Социалистическая, Полевая, улица Коммунаров;
  • Набережная, Московская, Авиационная, Заречная улицы;
  • Аннинское и Красносельское шоссе.

Плюс до 29 июля сохраняются прежние ограничения на Социалистической, Школьной, Дачной улицах и в Речном переулке — это тоже стоит учитывать.

Адмиралтейский район: перекрытия в центре

Центр города тоже затронут ограничения. С 10 июля по 30 сентября частично ограничат движение:

  • по Английской набережной (от Сенатской площади до переулка Замятина);
  • по Галерной улице на аналогичном участке;
  • по Конногвардейскому бульвару.

А с 10 июля по 1 декабря полностью закроют Мясную улицу (от Витебской до набережной реки Пряжки) и участок набережной реки Пряжки рядом с ней. Причина — временные ограждения.

Ограничения в трёх районах продлятся от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому полагаться на привычные маршруты не стоит. Лучше сразу заложить дополнительное время и выбрать запасные варианты — так получится избежать лишних нервов и опозданий.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Ленинградской области разрешат заправлять канистрына автозаправках.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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