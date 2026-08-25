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Смешиваю соль с зубной пастой и чищу поверхности: результат чище, чем от хлорки

Опубликовано: 25 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Смешиваю соль с зубной пастой и чищу поверхности: результат чище, чем от хлорки
фото legion-media
Соль на кухне не только для еды, но и для уборки

Обычная поваренная соль — вещь неприметная, а в быту способна творить чудеса. В сочетании с простыми продуктами она заменяет дорогие чистящие средства и не оставляет едкого запаха.

Ниже — три рабочих способа, которые реально экономят время, деньги и нервы.

Три бюджетных лайфхака с солью

  1. Для унитаза: смешайте зубную пасту с солью до густой кашицы, нанесите на поверхность, потрите щёткой и оставьте на пару минут. Паста отбеливает и обеззараживает, соль мягко убирает налёт — без царапин и резкого запаха.
  2. Чтобы сделать гель для посуды гуще: добавьте по чайной ложке соли и пищевой соды, хорошо взболтайте. Средство станет экономичнее, а моющие свойства — сильнее; капля лимонного сока добавит приятный аромат.
  3. Против запаха на тряпках и губках: замочите их на 15 минут в тёплой воде с уксусом, содой и щепоткой соли, затем тщательно прополощите. Соль помогает вытянуть въевшиеся запахи и бактерии, ткань становится свежее и мягче.

Практические советы и нюансы

Для чистки унитаза берите белую пасту без цветных гранул — так не останется разводов. Гель для посуды встряхивайте несколько раз, чтобы соль и сода равномерно распределились.

Тряпки замачивайте в не слишком горячей воде: кипяток может ускорить износ ткани. Все эти методы безопасны для большинства поверхностей, но на деликатных материалах сначала проверьте на незаметном участке.

Личный опыт автора

Раньше тратила деньги на разные флаконы для уборки. Потом попробовала соль с пастой — унитаз реально заблестел. Теперь всегда держу соль под рукой не только для готовки, но и для мелких бытовых хитростей. Эти способы стали моей маленькой домашней рутиной — и экономят, и работают.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от желтой полосы в чаше унитаза.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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