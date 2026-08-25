Синоптики пересчитали осадки: что идет на Петербург 25 августа

Август в Питере частенько подкидывает сюрпризы — то солнце, то ливень, то резкий ветер. 25 августа не станет исключением: синоптики обещают переменчивый день, когда зонт лучше не оставлять дома.
Прогноз на день: температура и осадки
По данным синоптиков, 25 августа в Санкт‑Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днём температура поднимется до +18…+20 °C, ночью опустится до +12…+14 °C.
Вероятны кратковременные дожди, местами возможен порывистый ветер до 7–9 м/с.
Вывод
Погода 25 августа будет типично петербургской: переменчивой и не слишком предсказуемой. Лучше одеваться слоями и быть готовым к смене условий. Так день пройдёт комфортнее, без неприятных сюрпризов.
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