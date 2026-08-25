Городовой / Новости Петербурга / Синоптики пересчитали осадки: что идет на Петербург 25 августа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало Новости Петербурга
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно Новости Петербурга
Развитие метро до 2040 года: в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо Новости Петербурга
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого Полезное
В Петербурге сохранится аномальный холод еще на сутки — предупреждение синоптиков Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики пересчитали осадки: что идет на Петербург 25 августа

Опубликовано: 25 августа 2026 08:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики пересчитали осадки: что идет на Петербург 25 августа
фото Городовой ру
Чего ждать горожанам и гостям города

Август в Питере частенько подкидывает сюрпризы — то солнце, то ливень, то резкий ветер. 25 августа не станет исключением: синоптики обещают переменчивый день, когда зонт лучше не оставлять дома.

Прогноз на день: температура и осадки

По данным синоптиков, 25 августа в Санкт‑Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днём температура поднимется до +18…+20 °C, ночью опустится до +12…+14 °C.

Вероятны кратковременные дожди, местами возможен порывистый ветер до 7–9 м/с.

Вывод

Погода 25 августа будет типично петербургской: переменчивой и не слишком предсказуемой. Лучше одеваться слоями и быть готовым к смене условий. Так день пройдёт комфортнее, без неприятных сюрпризов.

Ранее «Городовой» рассказывал о неуместных презентах учителям на 1 сентября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью