Без яиц и дрожжей: рецепт быстрых пирожков на сметане – советские традиции

Пирожки на сметане представляют собой не просто кулинарное изделие, но и воплощение истории, традиций и кулинарного мастерства, продолжающего восхищать своим вкусом и ароматом по всему миру. Каждый кусочек этого деликатеса содержит мудрость и искусство многих поколений.
Ингредиенты:
- Мука — 250 гр;
- Сливочное масло — 100 гр;
- Сметана 15% — 100 гр;
- Сахар — 1 ст. ложка;
- Соль — 1 ч. ложка;
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- Яйцо — для смазывания;
- Куриный фарш — 400 гр;
- Лук — 200 гр;
- Перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Растопите сливочное масло, охладите, добавьте сахар, соль, сметану. Затем введите муку и разрыхлитель.
Замесите тесто вручную и поместите его в морозильную камеру. Смешайте фарш с измельченным луком, добавьте соль и перец.
Разделите тесто на порции, сформируйте шарики и раскатайте. Выложите начинку и сформируйте пироги.
Противень застелите пергаментом, затем разместите на нем подготовленные изделия. Каждый пирожок смажьте яйцом. Выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
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