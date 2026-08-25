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Без яиц и дрожжей: рецепт быстрых пирожков на сметане – советские традиции

Опубликовано: 25 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Без яиц и дрожжей: рецепт быстрых пирожков на сметане – советские традиции
Без яиц и дрожжей: рецепт быстрых пирожков на сметане – советские традиции
Городовой ру
Рецепт пирожков «на скорую руку»

Пирожки на сметане представляют собой не просто кулинарное изделие, но и воплощение истории, традиций и кулинарного мастерства, продолжающего восхищать своим вкусом и ароматом по всему миру. Каждый кусочек этого деликатеса содержит мудрость и искусство многих поколений.

Ингредиенты:

  • Мука — 250 гр;
  • Сливочное масло — 100 гр;
  • Сметана 15% — 100 гр;
  • Сахар — 1 ст. ложка;
  • Соль — 1 ч. ложка;
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • Яйцо — для смазывания;
  • Куриный фарш — 400 гр;
  • Лук — 200 гр;
  • Перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Растопите сливочное масло, охладите, добавьте сахар, соль, сметану. Затем введите муку и разрыхлитель.

Замесите тесто вручную и поместите его в морозильную камеру. Смешайте фарш с измельченным луком, добавьте соль и перец.

Разделите тесто на порции, сформируйте шарики и раскатайте. Выложите начинку и сформируйте пироги.

Противень застелите пергаментом, затем разместите на нем подготовленные изделия. Каждый пирожок смажьте яйцом. Выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

Ранее мы рассказали, как приготовить десерт из сливы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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