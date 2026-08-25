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Как научиться подтягиваться на турнике: простая схема для новичков

Опубликовано: 25 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как научиться подтягиваться на турнике: простая схема для новичков
фото legion-media
Разумные шаги вместо рывков

Подтягивания кажутся сложным упражнением, и многие новички сразу пытаются сделать максимум повторений — и быстро теряют мотивацию. На деле прогресс приходит не от максимальных усилий, а от поэтапной подготовки и правильной техники.

Если грамотно распределить нагрузку, первое полноценное подтягивание станет не чудом, а закономерным результатом.

С чего начать: базовые элементы

  • Обычный вис: учит держать собственный вес, укрепляет хват; начните с 3 подходов по 10–20 секунд и постепенно наращивайте время.
  • Активный вис: опускайте плечи и сводите лопатки, чтобы почувствовать работу мышц спины без сгибания рук — это основа правильного движения.
  • Негативные повторения: поднимайтесь с опорой, а вниз опускайтесь медленно (3–5 секунд) — так тело привыкает к нагрузке и учится контролировать траекторию.

Практические советы для безопасных тренировок

Перед каждой тренировкой делайте 5 минут лёгкой разминки плеч, локтей и кистей. Используйте резиновую петлю, чтобы уменьшить вес тела и отработать полную амплитуду.

Не тяните плечи к ушам и не раскачивайтесь — движение должно идти за счёт спины, будто вы стараетесь «потянуть локти вниз и назад». Занимайтесь 2–3 раза в неделю, увеличивайте нагрузку плавно и не стремитесь к полному мышечному отказу на первых этапах.

При выборе турника учитывайте допустимую нагрузку, тип крепления и покрытие перекладины — удобный хват снижает риск травм и делает тренировки стабильнее.

Вывод

Научиться подтягиваться реально даже с нуля — если не гнаться за количеством, а сосредоточиться на технике и поэтапном укреплении мышц. Висы, негативные повторения и петля помогают телу освоить движение без перегрузок. Регулярность и внимание к деталям делают цель достижимой.

Личный опыт автора

Когда-то не могла подтянуться ни разу и расстраивалась из‑за этого. Начала с простого виса и медленных опусканий — прогресс пошёл быстрее, чем ожидала. Через пару месяцев сделала первое полноценное подтягивание. Теперь советую новичкам не торопиться: правильная база важнее рекордов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подтянуть внутреннюю сторону бедра без спортзала.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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