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3 упражнения - и ноги без отеков, стройные как у модели: результат через 7 дней

Опубликовано: 14 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
3 упражнения - и ноги без отеков, стройные как у модели: результат через 7 дней
фото Городовой ру
Как подтянуть внутреннюю сторону бедра без спортзала

Зона внутренней поверхности бедра часто выглядит дряблой даже у стройных людей: ткань будто теряет форму, а привычные нагрузки почти не помогают.

Причина в том, что эти мышцы включаются только при особых движениях — обычная ходьба или классические приседы их почти не затрагивают.

Зато точечные упражнения дают заметный эффект и легко выполняются дома.

Почему стандартные тренировки не решают проблему

Мышцы внутренней стороны бедра активируются, когда приходится сводить ноги или удерживать сопротивление. В повседневных движениях такой нагрузки нет, поэтому зона остаётся слабой.

Специальные упражнения как раз создают нужный тип напряжения: они мягко, но прицельно включают «спящие» волокна и постепенно улучшают контур бедра.

Три домашних упражнения, которые реально работают

  1. Махи нижней ногой лёжа на боку: нижнюю ногу плавно поднимают и опускают, делая 10–20 повторов; верхнюю можно согнуть и поставить на пол.
  2. Ходьба с бутылкой между бёдер: предмет (1–1,5 л) зажимают и ходят по комнате, стараясь не уронить; для усиления эффекта бутылку можно наполнить водой.
  3. Махи с согнутой верхней ногой: лёжа на боку, верхнюю ногу сгибают, нижнюю держат прямой и выполняют подъёмы — это движение ещё и улучшает кровообращение в тазовой области.

Итог

Целенаправленные упражнения позволяют проработать зону, которая в обычной жизни почти не нагружается. Регулярные занятия делают контур бедра более подтянутым, а силуэт — ровнее. Главное — сохранять правильную технику и не делать резких движений.

Личный опыт автора

Раньше я думала, что обычные приседы подтянут все зоны ног — а эта оставалась без изменений. Попробовала ходьбу с бутылкой и махи на боку — уже через пару недель заметила разницу. Теперь включаю эти движения в ежедневную рутину: они простые, а результат действительно есть.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подтянуть живот без спортзала.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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