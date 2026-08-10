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Пузо не уходит, хоть в качалке пашу — одно движение за 3 минуты: талия появляется без изнурительных тренировок

Опубликовано: 10 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пузо не уходит, хоть в качалке пашу — одно движение за 3 минуты: талия появляется без изнурительных тренировок
фото legion-media
Как подтянуть живот без спортзала

Хотите подтянуть живот, но не готовы к изнурительным тренировкам? Есть простой способ, который не требует спортзала и занимает всего несколько минут в день. Речь про упражнение «вакуум» — оно помогает укрепить глубокие мышцы, сделать талию стройнее и улучшить осанку.

Как правильно делать «вакуум»

Упражнение лучше выполнять утром, строго натощак. Сделайте глубокий вдох через нос, потом полностью выдохните через рот. Задержите дыхание и сильно втяните живот — будто стараетесь притянуть пупок к позвоночнику. Держите позицию 10–15 секунд, потом расслабьтесь и спокойно вдохните. Оптимально повторить 3–5 раз.

Чего точно не стоит делать

Чтобы не навредить и добиться результата, избегайте типичных ошибок:

  • не втягивайте живот на вдохе;
  • не напрягайте шею, лицо и плечи;
  • не терпите сильный дискомфорт или головокружение;
  • следите, чтобы спина оставалась прямой, без сутулости.

Что дает регулярная практика

Уже через 5–7 дней можно заметить первые перемены: талия становится аккуратнее, осанка ровнее, а живот в расслабленном состоянии не «вываливается» вперёд. Плюс уходит ощущение тяжести после еды, и появляется лучший контроль над мышцами корпуса. Об этом передает канал "Healthy" (18+).

Короткий вывод

«Вакуум» — простое, но эффективное упражнение, которое работает без походов в спортзал. Главное — соблюдать технику и делать его регулярно. Результат заметен уже через неделю, если не торопиться и не допускать ошибок.

Личный опыт автора

Я начала делать «вакуум» по утрам, и уже на пятый день заметила разницу в осанке. Талия стала выглядеть стройнее, будто подтянулась сама собой. Теперь это мой маленький утренний ритуал — быстро, спокойно и реально работает.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подтянуть ноги, не вставая со стула.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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