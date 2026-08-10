28 тысяч будущих педагогов и ноль мест на допнабор: чем удивила приёмная кампания в Петербурге

Основные приказы о приёме студентов были опубликованы 7 августа.

Приёмная кампания этого года выбила страйк. Вузы Санкт-Петербурга и учебные заведения Ленинградской области практически полностью закрыли бюджетные места.

В Петербурге второго шанса не потребуется

Вузы Петербурга заполнили бюджетные отделения с первого раза, сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов на пресс-конференции, сообщает 78.ru.

Власти города отмечают: свободных мест практически не осталось. Поэтому объявлять дополнительный набор с 12 августа вузам, скорее всего, просто не придется.

Зачисление проходило в два этапа. Сначала 3 августа зачислили тех, кто имел приоритет. Это победители олимпиад, целевики, льготники, а также участники военных действий и их дети.

А уже 7 августа вышли основные приказы для всех остальных ребят.

Ленобласть: бум на технарей и инженеров

В Ленинградской области тоже зафиксировали рекордную активность. Больше 23 тысяч абитуриентов подали свыше 90 тысяч заявлений в вузы и колледжи региона.

В среднем один человек претендовал сразу на 3–4 направления.

Интерес к практическим профессиям растёт. В колледжах области более 40% всех бюджетных мест забрали инженерные специальности, IT, стройка и энергетика.

Самые популярные направления у абитуриентов — машиностроение и ремонт транспорта.

Учителя против искусственного интеллекта

Приятный сюрприз этой приёмной кампании — огромный спрос на профессию педагога. В вузы подали больше 28 тысяч заявлений от желающих стать учителями.

Спрос на живых преподавателей никуда не исчез. Никакой искусственный интеллект не заменит детям человеческое внимание и личный пример наставника.

Еще одно популярное направление у абитуриентов — государственное управление. Туда подали свыше 5,3 тысяч заявлений.

Приёмная кампания в регионе выходит на финишную прямую. Вузы уже опубликовали списки первокурсников.

Теперь очередь за техникумами и колледжами — они вывесят итоговые приказы о зачислении до 15 августа.

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