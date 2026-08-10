От Гражданки до Купчино: почему арбузы в Петербурге подешевели с июня, но стоят дороже, чем по России

Арбузы в Северной столице подорожали на почти на 19 процентов.

Лето в самом разгаре, а это значит одно — пора покупать арбузы и дыни. С 1 августа в Петербурге официально стартовал бахчевой сезон.

Но во сколько обойдется сладкая ягода в этом году?

Сколько стоит сладкая жизнь в Петербурге?

Цены за год заметно выросли. Сейчас килограмм арбуза в Северной столице стоит в среднем 98 рублей. Это почти на 10% дороже, чем прошлым летом, сообщает "КП-Петербург".

Правда, с конца июня ягода все-таки подешевела на четверть, так что сейчас брать выгоднее.

Дыни кусаются еще сильнее. За килограмм «дынного удовольствия» придется отдать около 182 рублей. За год они подорожали почти на 19%.

А что в других городах?

Петербуржцам бахчевые обойдутся дороже, чем большинству россиян. В среднем по стране ценники ниже:

Арбуз по России: около 83 рублей за килограмм.

около 83 рублей за килограмм. Дыня по России: примерно 172 рубля за килограмм.

Где покупать, чтобы не отравиться?

В Петербурге открыли больше 100 официальных точек в 18 районах. Больше всего палаток появится в Красносельском, Калининском и Фрунзенском районах.

Как понять, что точка легальная, а арбузы проверены?

Ищите на палатке QR-код. Наведите на него камеру телефона. На экране появятся данные о продавце и разрешение на торговлю.

Если QR-кода нет — лучше пройти мимо. Торговля с земли у дороги опасна для здоровья.

Как выбрать самый спелый арбуз и дыню?

Чтобы не выбросить деньги на ветер, запомните три простых правила:

Для арбуза:

Желтое пятно. На боку арбуза должно быть яркое желтое или даже оранжевое пятно. Это место, которым он лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали зеленым.

На боку арбуза должно быть яркое желтое или даже оранжевое пятно. Это место, которым он лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали зеленым. Сухой хвостик. Он указывает на то, что арбуз созрел сам, а не «доходил» в фуре.

Он указывает на то, что арбуз созрел сам, а не «доходил» в фуре. Густая сеть полосок. Чем контрастнее и ярче полосы, тем вкуснее ягода.

Для дыни:

Запах. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если аромата нет — она будет как картошка.

Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если аромата нет — она будет как картошка. Мягкий «носик». Слегка надавите на противоположную от хвостика сторону. Она должна слегка проминаться.

Слегка надавите на противоположную от хвостика сторону. Она должна слегка проминаться. Звук. По дыне нужно хлопать: звук должен быть глухим, в отличие от звонкого арбузного.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно выбирать арбузы.