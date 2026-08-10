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От Гражданки до Купчино: почему арбузы в Петербурге подешевели с июня, но стоят дороже, чем по России

Опубликовано: 10 августа 2026 14:18
 Проверено редакцией
От Гражданки до Купчино: почему арбузы в Петербурге подешевели с июня, но стоят дороже, чем по России
От Гражданки до Купчино: почему арбузы в Петербурге подешевели с июня, но стоят дороже, чем по России
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Арбузы в Северной столице подорожали на почти на 19 процентов.

Лето в самом разгаре, а это значит одно — пора покупать арбузы и дыни. С 1 августа в Петербурге официально стартовал бахчевой сезон.

Но во сколько обойдется сладкая ягода в этом году?

Сколько стоит сладкая жизнь в Петербурге?

Цены за год заметно выросли. Сейчас килограмм арбуза в Северной столице стоит в среднем 98 рублей. Это почти на 10% дороже, чем прошлым летом, сообщает "КП-Петербург".

Правда, с конца июня ягода все-таки подешевела на четверть, так что сейчас брать выгоднее.

Дыни кусаются еще сильнее. За килограмм «дынного удовольствия» придется отдать около 182 рублей. За год они подорожали почти на 19%.

А что в других городах?

Петербуржцам бахчевые обойдутся дороже, чем большинству россиян. В среднем по стране ценники ниже:

  • Арбуз по России: около 83 рублей за килограмм.
  • Дыня по России: примерно 172 рубля за килограмм.

Где покупать, чтобы не отравиться?

В Петербурге открыли больше 100 официальных точек в 18 районах. Больше всего палаток появится в Красносельском, Калининском и Фрунзенском районах.

Как понять, что точка легальная, а арбузы проверены?

  1. Ищите на палатке QR-код.
  2. Наведите на него камеру телефона.
  3. На экране появятся данные о продавце и разрешение на торговлю.

Если QR-кода нет — лучше пройти мимо. Торговля с земли у дороги опасна для здоровья.

Как выбрать самый спелый арбуз и дыню?

Чтобы не выбросить деньги на ветер, запомните три простых правила:

Для арбуза:

  • Желтое пятно. На боку арбуза должно быть яркое желтое или даже оранжевое пятно. Это место, которым он лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали зеленым.
  • Сухой хвостик. Он указывает на то, что арбуз созрел сам, а не «доходил» в фуре.
  • Густая сеть полосок. Чем контрастнее и ярче полосы, тем вкуснее ягода.

Для дыни:

  • Запах. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если аромата нет — она будет как картошка.
  • Мягкий «носик». Слегка надавите на противоположную от хвостика сторону. Она должна слегка проминаться.
  • Звук. По дыне нужно хлопать: звук должен быть глухим, в отличие от звонкого арбузного.

Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно выбирать арбузы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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