От Гражданки до Купчино: почему арбузы в Петербурге подешевели с июня, но стоят дороже, чем по России

Лето в самом разгаре, а это значит одно — пора покупать арбузы и дыни. С 1 августа в Петербурге официально стартовал бахчевой сезон.
Но во сколько обойдется сладкая ягода в этом году?
Сколько стоит сладкая жизнь в Петербурге?
Цены за год заметно выросли. Сейчас килограмм арбуза в Северной столице стоит в среднем 98 рублей. Это почти на 10% дороже, чем прошлым летом, сообщает "КП-Петербург".
Правда, с конца июня ягода все-таки подешевела на четверть, так что сейчас брать выгоднее.
Дыни кусаются еще сильнее. За килограмм «дынного удовольствия» придется отдать около 182 рублей. За год они подорожали почти на 19%.
А что в других городах?
Петербуржцам бахчевые обойдутся дороже, чем большинству россиян. В среднем по стране ценники ниже:
- Арбуз по России: около 83 рублей за килограмм.
- Дыня по России: примерно 172 рубля за килограмм.
Где покупать, чтобы не отравиться?
В Петербурге открыли больше 100 официальных точек в 18 районах. Больше всего палаток появится в Красносельском, Калининском и Фрунзенском районах.
Как понять, что точка легальная, а арбузы проверены?
- Ищите на палатке QR-код.
- Наведите на него камеру телефона.
- На экране появятся данные о продавце и разрешение на торговлю.
Если QR-кода нет — лучше пройти мимо. Торговля с земли у дороги опасна для здоровья.
Как выбрать самый спелый арбуз и дыню?
Чтобы не выбросить деньги на ветер, запомните три простых правила:
Для арбуза:
- Желтое пятно. На боку арбуза должно быть яркое желтое или даже оранжевое пятно. Это место, которым он лежал на земле. Если пятно белое — арбуз сорвали зеленым.
- Сухой хвостик. Он указывает на то, что арбуз созрел сам, а не «доходил» в фуре.
- Густая сеть полосок. Чем контрастнее и ярче полосы, тем вкуснее ягода.
Для дыни:
- Запах. Спелая дыня пахнет медом, ванилью или грушей. Если аромата нет — она будет как картошка.
- Мягкий «носик». Слегка надавите на противоположную от хвостика сторону. Она должна слегка проминаться.
- Звук. По дыне нужно хлопать: звук должен быть глухим, в отличие от звонкого арбузного.
Ранее «Городовой» рассказывал, как правильно выбирать арбузы.