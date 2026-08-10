Олимпиадники на коммерции и стратегия «4-5 вузов»: из чего складывается реальный конкурс в Петербурге

Поступить на бюджетное место в ВУЗы Петербурга сегодня непросто.

Каждое лето у абитуриентов и их родителей начинается нервный период. В сети только и говорят, что поступить на бюджет с каждым годом всё сложнее, а бесплатные места захватили победители олимпиад.

Миф про олимпиадников: действительно ли они забрали всё?

Главная страшилка последних лет — победители олимпиад не оставят мест обычным школьникам. Эксперты успокаивают: проблема сильно преувеличена.

В вузах Петербурга олимпиадники забирают всего около 2,5% бюджетных мест, рассказал председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, сообщает "ДП".

В среднем по России этот показатель еще ниже — не больше 1%. То есть примерно одно место из пятидесяти.

Да, на популярных направлениях (например, в IT или дизайне) олимпиадников действительно много. Там победителем может быть каждый четвертый зачисленный.

Но на десятках других специальностей их нет вообще. Там абитуриенты спокойно соревнуются только по результатам ЕГЭ.

Проходные баллы под 300: откуда такие цифры?

В 2026 году конкурс в вузах вырос, а количество поданых заявлений увеличилось почти на 20%.

Проходные баллы тоже взлетели. В СПбГЭУ на направление «Экономика» прогнозируют космический проходной балл — 308.

Об этом рассказала на пресс-конференции "Интерфакса" проректор по организации учебного процесса Санкт-Петербургского государственного экономического университета Юлия Малевич.

Как получить больше 300 баллов, если за три ЕГЭ дают максимум 300? Все дело в индивидуальных достижениях. Вузы добавляют до 10 дипломатичных «бонусов» за:

Золотую или серебряную медаль;

Значок ГТО;

Волонтерство и школьное итоговое сочинение.

Кроме того, пороговые баллы ЕГЭ подняли сразу по шести предметам. Слабые результаты теперь просто не дают права подать документы.

Неожиданный поворот: олимпиадники идут на платное

Конкуренция стала настолько суровой, что льготы больше не гарантируют 100% успех. Сегодня всё больше победителей олимпиад поступают на платные отделения.

Почему так происходит? Количество абитуриентов с олимпиадами выросло в полтора раза. На топ-факультетах им приходится конкурировать уже между собой.

Мест на всех не хватает, и часть льготников решает учиться платно, лишь бы попасть в желаемый вуз.

Поступить на бюджет на популярных направлениях действительно непросто. Однако олимпиадники вовсе не перекрыли дорогу остальным.

Чтобы пройти на бесплатное обучение, важно не только хорошо сдать ЕГЭ, но и подстраховаться: забрать максимум дополнительных баллов и выбирать не только самые раскрученные специальности.

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