Худшая динамика в стране: Петербург вошел в тройку регионов с резким всплеском аварийности

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России.

В России стали реже попадать в серьезные аварии. На бумаге статистика за первую половину 2026 года выглядит оптимистично.

о для жителей Санкт-Петербурга есть плохие новости: наш город попал в число главных антигероев дорожной хроники.

Петербург попал в антирейтинг

В то время как большая часть страны снижает показатели аварийности, в Северной столице ситуация резко ухудшилась, сообщают РИА Новости.

За первые шесть месяцев года число ДТП с пострадавшими в Петербурге подскочило более чем на 30%!

Вместе с Томской и Архангельской областями наш город стал лидером по печальному росту аварий. На петербургских дорогах явно стало опаснее, и водителям стоит быть в разы внимательнее.

А как в целом по стране?

Если не брать в расчет петербургский всплеск, в России водить стали аккуратнее:

Общее число тяжелых ДТП снизилось на 3%.

Погибших на дорогах стало меньше почти на 10%.

Число раненых тоже упало примерно на 3%.

Положительные сдвиги есть в 58 регионах. Но статистика Северной столицы сильно испортила общую картину.

Где ездят спокойнее всего, а где — опаснее?

Абсолютный рекордсмен по безопасности — Чечня. Там аварий с пострадавшими почти в девять раз меньше, чем в среднем по России.

Также в пятерке самых спокойных регионов оказались Подмосковье, Брянская область, Ямал и Оренбургская область.

А вот где на дорогах действительно страшно, так это в Тыве и Калмыкии. Там аварийность превышает общероссийскую норму больше чем в два раза.

Пока в других регионах дороги становятся безопаснее, Петербург показывает пугающий антирекорд.

Статистика — это не просто сухие цифры, а спасенные или сломанные жизни. Берегите себя, соблюдайте дистанцию и не спешите за рулем.

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