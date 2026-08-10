Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем

Новости по теме

Культурный бум в Петербурге: концертный зал на 1500 мест на месте верфи

Перейти

Всегда беру верхнюю боковую полку у туалета: вот почему 38‑е место в поезде – самое удачное

Перейти

38-е место у туалета — это мой личный трон: как я перестал бояться плацкарта и стал спать лучше, чем в купе

Перейти

«Скорее общежитие, чем место для житья»: почему петербургские «человейники» не место для комфорта

Перейти

Рассадник бактерий: 2 места в ванной изучили под лупой и они грязнее привокзального туалета

Перейти