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Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем

Опубликовано: 10 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем
Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем
Городовой ру
Комфортность полета на самолете часто зависит от выбора мест. Если отдать предпочтение неудачным рядам, то высока вероятность того, что путешествие запомнится на долгое время. Важно понимать, какие места нельзя брать.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в 38 странах, поэтому блогер поняла, от каких мест нужно точно отказываться.

Последний ряд возле туалета

Этот вариант считается худшим, так как спинки кресел в этом ряду не откидываются. Рядом находится туалет, поэтому придется постоянно слышать хлопающие звуки, а также чувствовать неприятные запахи.

Места возле кухни

Чаще всего эти места также находятся в конце самолета, но есть и те лайнеры, где кухня расположена в середине салона. В таких местах всегда очень шумно, поэтому поспать точно не получится.

Ряд у аварийного выхода

Многие намереваются взять эти места из-за дополнительного пространства для ног, но здесь обычно не поднимаются подлокотники, а также наблюдается более прохладная температура.

Среднее место в ряду

Этого места стоит избегать, если летите в одиночестве. Сидеть между незнакомыми людьми не особо комфортно.

Личный опыт

Я стараюсь избегать первых, а также последних рядов. Предпочитаю располагаться в хвосте самолета, но все-таки тщательно подбираю места.

Ранее портал "Городовой" рассказал, про какие правила вежливости не стоит забывать в поезде.

Автор:
Полина Аксенова
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