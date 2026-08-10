Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в 38 странах, поэтому блогер поняла, от каких мест нужно точно отказываться.
Последний ряд возле туалета
Этот вариант считается худшим, так как спинки кресел в этом ряду не откидываются. Рядом находится туалет, поэтому придется постоянно слышать хлопающие звуки, а также чувствовать неприятные запахи.
Места возле кухни
Чаще всего эти места также находятся в конце самолета, но есть и те лайнеры, где кухня расположена в середине салона. В таких местах всегда очень шумно, поэтому поспать точно не получится.
Ряд у аварийного выхода
Многие намереваются взять эти места из-за дополнительного пространства для ног, но здесь обычно не поднимаются подлокотники, а также наблюдается более прохладная температура.
Среднее место в ряду
Этого места стоит избегать, если летите в одиночестве. Сидеть между незнакомыми людьми не особо комфортно.
Личный опыт
Я стараюсь избегать первых, а также последних рядов. Предпочитаю располагаться в хвосте самолета, но все-таки тщательно подбираю места.
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