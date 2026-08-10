Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года

Запрет на работу мигрантов с патентами в такси и доставке продлят еще на один год — до конца 2027 года.
Проект постановления уже подготовили в Смольном, и губернатор Александр Беглов отправил его на финальные проверки.
Кому именно запретят работать?
Под ограничения попадают три популярные сферы:
- Легковое такси и аренда машин с водителем.
- Курьерская доставка любым транспортом.
- Доставка еды на дом.
Никаких исключений в документе нет.
Зачем власти вводят эти ограничения?
Главная цель — навести порядок. Чиновники хотят убрать из этих сфер «серую» занятость, чтобы всё было легально и безопасно.
Власти подвели итоги за прошлый год и заявляют: запрет сработал. Опасения, что город останется без курьеров и таксистов, не оправдались.
Дефицита кадров не случилось. Зато нелегалов на улицах стало в два раза меньше, а нелегальный бизнес начал уходить.
Что делать бизнесу и чего ждать горожанам?
У сервисов такси и служб доставки есть время перестроиться. Закон даст работодателям срок до 1 января 2027 года.
За соблюдением правил будет лично следить вице-губернатор Валерий Княгинин.
Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше.