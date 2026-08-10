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Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года

Опубликовано: 10 августа 2026 16:49
 Проверено редакцией
Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года
Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Власти Санкт-Петербурга решили не менять курс.

Запрет на работу мигрантов с патентами в такси и доставке продлят еще на один год — до конца 2027 года.

Проект постановления уже подготовили в Смольном, и губернатор Александр Беглов отправил его на финальные проверки.

Кому именно запретят работать?

Под ограничения попадают три популярные сферы:

  • Легковое такси и аренда машин с водителем.
  • Курьерская доставка любым транспортом.
  • Доставка еды на дом.

Никаких исключений в документе нет.

Зачем власти вводят эти ограничения?

Главная цель — навести порядок. Чиновники хотят убрать из этих сфер «серую» занятость, чтобы всё было легально и безопасно.

Власти подвели итоги за прошлый год и заявляют: запрет сработал. Опасения, что город останется без курьеров и таксистов, не оправдались.

Дефицита кадров не случилось. Зато нелегалов на улицах стало в два раза меньше, а нелегальный бизнес начал уходить.

Что делать бизнесу и чего ждать горожанам?

У сервисов такси и служб доставки есть время перестроиться. Закон даст работодателям срок до 1 января 2027 года.

За соблюдением правил будет лично следить вице-губернатор Валерий Княгинин.

Ранее «Городовой» рассказывал, что такси в Петербурге становится всё больше.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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