Задержки доставок, навязанные страховки и 1,4 млн за моральный вред: как петербуржцы отсудили у продавцов миллионы

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области всё чаще отстаивают свои права.
За первые шесть месяцев 2026 года, по сообщению Роспотребнадзора, поступило больше 20 тысяч жалоб от покупателей и клиентов. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.
И главное — людям действительно удается возвращать свои деньги.
Где нас чаще всего обманывают?
Болевая точка номер один — это обычные магазины и маркетплейсы. На торговлю приходится 40% всех жалоб.
Чаще всего покупатели страдают от брака, проблем с возвратом товаров и задержек доставки.
Среди других проблемных сфер:
- Связь и ЖКХ (по 9,4%): списывание денег за невыполненные услуги, скрытые подписки и непонятные цифры в квитанциях.
- Финансы (8,8%): навязанные страховки и скрытые комиссии при оформлении кредитов.
- Бытовые услуги и транспорт (всего около 9%): некачественный ремонт и проблемы с билетами.
Меньше жестких проверок, больше предупреждений
Сегодня Роспотребнадзор старается не кошмарить бизнес жесткими ревизиями без причины. Специалисты всё чаще работают «на опережение».
За полгода ведомство провело почти 10 тысяч профилактических бесед и консультаций для предпринимателей. Это на 13% больше, чем в прошлом году.
Но если бизнес наглеет, наказание неизбежно. За шесть месяцев инспекторы нашли 5,7 тысяч нарушений и составили 395 административных протоколов.
28 миллионов рублей — в пользу покупателей
Самый ощутимый результат работы ведомства — это выигрыши в судах. Если компания отказывается решать вопрос по-хорошему, Роспотребнадзор помогает гражданам судиться.
За полгода специалисты подготовили больше 200 заключений для судов и подали 135 исков. В итоге в пользу жителей региона присудили 28,6 миллиона рублей. Из них 1,4 миллиона — это компенсация морального вреда.
Что делать, если вас обманули: пошаговый план
Не бойтесь защищать свои права. Продавец обязан соблюдать закон, даже если речь идет о недорогой покупке.
- Напишите письменную претензию. Отдайте её продавцу под подпись или отправьте заказным письмом. Часто компании возвращают деньги уже на этом этапе, чтобы не платить штрафы.
- Скачайте готовый шаблон документа. На специальном сайте Роспотребнадзора есть база готовых образцов претензий и исков. Там же можно почитать судебную практику по вашей теме.
- Обратитесь за бесплатной помощью. Позвоните по общероссийскому телефону Единого консультационного центра: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный. Если вы живете в СПб или Ленобласти, можно набрать городской номер: 8-812-679-67-07.
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