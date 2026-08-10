Задержки доставок, навязанные страховки и 1,4 млн за моральный вред: как петербуржцы отсудили у продавцов миллионы

Петербуржцы направили более 31 тысячи обращений в Роспотребнадзор за полгода.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области всё чаще отстаивают свои права.

За первые шесть месяцев 2026 года, по сообщению Роспотребнадзора, поступило больше 20 тысяч жалоб от покупателей и клиентов. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

И главное — людям действительно удается возвращать свои деньги.

Где нас чаще всего обманывают?

Болевая точка номер один — это обычные магазины и маркетплейсы. На торговлю приходится 40% всех жалоб.

Чаще всего покупатели страдают от брака, проблем с возвратом товаров и задержек доставки.

Среди других проблемных сфер:

Связь и ЖКХ (по 9,4%): списывание денег за невыполненные услуги, скрытые подписки и непонятные цифры в квитанциях.

списывание денег за невыполненные услуги, скрытые подписки и непонятные цифры в квитанциях. Финансы (8,8%): навязанные страховки и скрытые комиссии при оформлении кредитов.

навязанные страховки и скрытые комиссии при оформлении кредитов. Бытовые услуги и транспорт (всего около 9%): некачественный ремонт и проблемы с билетами.

Меньше жестких проверок, больше предупреждений

Сегодня Роспотребнадзор старается не кошмарить бизнес жесткими ревизиями без причины. Специалисты всё чаще работают «на опережение».

За полгода ведомство провело почти 10 тысяч профилактических бесед и консультаций для предпринимателей. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

Но если бизнес наглеет, наказание неизбежно. За шесть месяцев инспекторы нашли 5,7 тысяч нарушений и составили 395 административных протоколов.

28 миллионов рублей — в пользу покупателей

Самый ощутимый результат работы ведомства — это выигрыши в судах. Если компания отказывается решать вопрос по-хорошему, Роспотребнадзор помогает гражданам судиться.

За полгода специалисты подготовили больше 200 заключений для судов и подали 135 исков. В итоге в пользу жителей региона присудили 28,6 миллиона рублей. Из них 1,4 миллиона — это компенсация морального вреда.

Что делать, если вас обманули: пошаговый план

Не бойтесь защищать свои права. Продавец обязан соблюдать закон, даже если речь идет о недорогой покупке.

Напишите письменную претензию. Отдайте её продавцу под подпись или отправьте заказным письмом. Часто компании возвращают деньги уже на этом этапе, чтобы не платить штрафы. Скачайте готовый шаблон документа. На специальном сайте Роспотребнадзора есть база готовых образцов претензий и исков. Там же можно почитать судебную практику по вашей теме. Обратитесь за бесплатной помощью. Позвоните по общероссийскому телефону Единого консультационного центра: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный. Если вы живете в СПб или Ленобласти, можно набрать городской номер: 8-812-679-67-07.

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