Лишняя вода, стертые сроки и риск паразитов: за что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса в Петербурге и Ленобласти

Мясо — это основа рациона для большинства из нас. Но насколько безопасно то, что попадает к нам на стол?
Роспотребнадзор подвел итоги проверок за первую половину 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Цифры заставляют задуматься.
8,5 тонн «вне закона»
Масштабы проверок впечатляют: специалисты исследовали более 3500 проб продукции. В Петербурге проверок было больше (2700), в области — чуть меньше (800).
Главный итог: из магазинов и со складов пришлось изъять 8,5 тонн мяса. Это огромный объем продукции, которую признали опасной или некачественной. Ее просто нельзя было продавать.
Что не так с качеством?
Хорошая новость: радиации, ГМО и опасной химии в мясе не нашли. Здесь всё чисто. Однако без проблем не обошлось:
- У 4% образцов «хромает» состав (физико-химические показатели). Это значит, что в мясе может быть слишком много воды, жира или состав не совпадает с тем, что написано на этикетке.
- У 2% проб нашли проблемы с микробиологией. Проще говоря — в мясе начали размножаться бактерии.
Главные грехи продавцов
Почему мясо попадает в «черный список»? Инспекторы выделили три основные причины:
- Просрочка. Мясо залежалось, а условия хранения (температура в холодильнике) не соблюдались.
- «Анонимное» мясо. На продуктах нет маркировки. Непонятно, кто его сделал, когда и откуда оно приехало.
- Нет документов. Продажа идет без сертификатов, подтверждающих безопасность.
Почему это реально опасно?
Мясо — идеальная среда для паразитов. Нарушение технологии может привести к заражению трихинеллезом или тениаринхозом (бычий цепень).
Эти паразиты поражают мышцы, сердце и даже мозг человека. Лечиться от них долго, сложно и неприятно.
Именно поэтому контроль за каждой партией мяса — это не просто формальность, а вопрос жизни.
Как не купить «кота в мешке»: советы экспертов
Чтобы не принести домой опасный ужин, не ленитесь проверять товар прямо у прилавка:
- Цвет и запах. Говядина должна быть уверенно красной, свинина — розовой. Никакой слизи, серого налета или резкого «кислого» запаха быть не должно.
- Ищите этикетку. На ней должен быть четко виден срок годности и производитель. Если мясо продается в развес из «безымянного» таза — это огромный риск. Упаковка должна быть целой.
- Температура. Обратите внимание на датчик в витрине-холодильнике. Для охлажденного мяса там должно быть от 0 до +4 градусов.
Помните: вы имеете полное право попросить у продавца документы на товар (декларацию о соответствии). Если их нет — лучше сходить в другой магазин.
Контроль продолжается, но ваша внимательность — лучшая защита.
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