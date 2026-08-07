Лишняя вода, стертые сроки и риск паразитов: за что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса в Петербурге и Ленобласти

Специалисты изъяли более 8,5 тонны некачественной мясной продукции.

Мясо — это основа рациона для большинства из нас. Но насколько безопасно то, что попадает к нам на стол?

Роспотребнадзор подвел итоги проверок за первую половину 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Цифры заставляют задуматься.

8,5 тонн «вне закона»

Масштабы проверок впечатляют: специалисты исследовали более 3500 проб продукции. В Петербурге проверок было больше (2700), в области — чуть меньше (800).

Главный итог: из магазинов и со складов пришлось изъять 8,5 тонн мяса. Это огромный объем продукции, которую признали опасной или некачественной. Ее просто нельзя было продавать.

Что не так с качеством?

Хорошая новость: радиации, ГМО и опасной химии в мясе не нашли. Здесь всё чисто. Однако без проблем не обошлось:

У 4% образцов «хромает» состав (физико-химические показатели). Это значит, что в мясе может быть слишком много воды, жира или состав не совпадает с тем, что написано на этикетке.

«хромает» состав (физико-химические показатели). Это значит, что в мясе может быть слишком много воды, жира или состав не совпадает с тем, что написано на этикетке. У 2% проб нашли проблемы с микробиологией. Проще говоря — в мясе начали размножаться бактерии.

Главные грехи продавцов

Почему мясо попадает в «черный список»? Инспекторы выделили три основные причины:

Просрочка. Мясо залежалось, а условия хранения (температура в холодильнике) не соблюдались. «Анонимное» мясо. На продуктах нет маркировки. Непонятно, кто его сделал, когда и откуда оно приехало. Нет документов. Продажа идет без сертификатов, подтверждающих безопасность.

Почему это реально опасно?

Мясо — идеальная среда для паразитов. Нарушение технологии может привести к заражению трихинеллезом или тениаринхозом (бычий цепень).

Эти паразиты поражают мышцы, сердце и даже мозг человека. Лечиться от них долго, сложно и неприятно.

Именно поэтому контроль за каждой партией мяса — это не просто формальность, а вопрос жизни.

Как не купить «кота в мешке»: советы экспертов

Чтобы не принести домой опасный ужин, не ленитесь проверять товар прямо у прилавка:

Цвет и запах. Говядина должна быть уверенно красной, свинина — розовой. Никакой слизи, серого налета или резкого «кислого» запаха быть не должно.

Говядина должна быть уверенно красной, свинина — розовой. Никакой слизи, серого налета или резкого «кислого» запаха быть не должно. Ищите этикетку. На ней должен быть четко виден срок годности и производитель. Если мясо продается в развес из «безымянного» таза — это огромный риск. Упаковка должна быть целой.

На ней должен быть четко виден срок годности и производитель. Если мясо продается в развес из «безымянного» таза — это огромный риск. Упаковка должна быть целой. Температура. Обратите внимание на датчик в витрине-холодильнике. Для охлажденного мяса там должно быть от 0 до +4 градусов.

Помните: вы имеете полное право попросить у продавца документы на товар (декларацию о соответствии). Если их нет — лучше сходить в другой магазин.

Контроль продолжается, но ваша внимательность — лучшая защита.

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