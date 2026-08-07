От манежа до шезлонга: в 23 точках Петербурга бесплатно выдадут 44 вида товаров для детей до 3 лет

Дети растут быстро, а качественные вещи для них стоят дорого. Коляски, манежи и ходунки нужны всего на несколько месяцев, а потом занимают место в квартире.
В Петербурге эту проблему решают пункты бесплатного проката. Скоро ими смогут пользоваться еще больше семей, сообщила вице-губернатор Наталья Чечина на «Прямой линии»
Что изменится?
Сейчас бесплатно брать вещи напрокат могут семьи с детьми до двух лет. Власти города решили поднять эту планку до трех лет.
Правда, город не может изменить правила в одиночку. Программа оплачивается сразу из двух кошельков: городского и федерального.
Поэтому Петербургу нужно получить «добро» от Министерства труда РФ.
Что можно взять на время?
В городе уже работают 23 пункта проката. В их арсенале 44 вида разных товаров. Это не только стандартные коляски или кроватки.
Помощь становится доступнее
Программа расширяется постепенно. Еще в начале 2024 года вещи давали только тем, у кого детям нет полутора лет. В марте планку подняли до двух лет.
Теперь власти делают следующий логичный шаг — до трех. Это особенно важно для тех, кто ждет очереди в детский сад или просто хочет сэкономить семейный бюджет.
Как воспользоваться услугой?
Правила простые. Пункты проката обычно они работают при Комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН).
Что нужно знать:
- Прописка. У родителей и ребенка должна быть петербургская регистрация.
- Куда идти. Нужно обратиться в центр социальной защиты своего района.
- Документы. Понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.
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