От манежа до шезлонга: в 23 точках Петербурга бесплатно выдадут 44 вида товаров для детей до 3 лет

Родителям доступны 44 вида товаров.

Дети растут быстро, а качественные вещи для них стоят дорого. Коляски, манежи и ходунки нужны всего на несколько месяцев, а потом занимают место в квартире.

В Петербурге эту проблему решают пункты бесплатного проката. Скоро ими смогут пользоваться еще больше семей, сообщила вице-губернатор Наталья Чечина на «Прямой линии»

Что изменится?

Сейчас бесплатно брать вещи напрокат могут семьи с детьми до двух лет. Власти города решили поднять эту планку до трех лет.

Правда, город не может изменить правила в одиночку. Программа оплачивается сразу из двух кошельков: городского и федерального.

Поэтому Петербургу нужно получить «добро» от Министерства труда РФ.

Что можно взять на время?

В городе уже работают 23 пункта проката. В их арсенале 44 вида разных товаров. Это не только стандартные коляски или кроватки.

Помощь становится доступнее

Программа расширяется постепенно. Еще в начале 2024 года вещи давали только тем, у кого детям нет полутора лет. В марте планку подняли до двух лет.

Теперь власти делают следующий логичный шаг — до трех. Это особенно важно для тех, кто ждет очереди в детский сад или просто хочет сэкономить семейный бюджет.

Как воспользоваться услугой?

Правила простые. Пункты проката обычно они работают при Комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН).

Что нужно знать:

Прописка. У родителей и ребенка должна быть петербургская регистрация. Куда идти. Нужно обратиться в центр социальной защиты своего района. Документы. Понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

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