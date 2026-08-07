Дети, деньги и грязная посуда: что на самом деле ценят петербуржцы

Заметна разница в ответах мужчин и женщин.

Жизнь в большом городе — это не только беготня по делам, но и поиск ответов на вечные вопросы: что делает нас счастливыми и кто сегодня моет тарелки?

Недавние опросы показали, как жители Петербурга смотрят на подарки судьбы и домашний быт. Картина получилась любопытная.

Что петербуржцы считают главным подарком?

Для большинства горожан материальные вещи стоят далеко не на первом месте. Главным событием в жизни 27% опрошенных назвали рождение детей, пишет 78.ru со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Еще 18% просто радуются самому факту жизни, а 12% выше всего ценят свою семью.

Интересно, что любовь и здоровье набрали всего по 3%. А вот недвижимость, свобода и новые впечатления оказались важны лишь для 1% горожан.

При этом каждый двенадцатый петербуржец (8%) считает, что жизнь его пока ничем не одарила.

Мужчины и женщины: разный взгляд на счастье

показали заметный разрыв и в интересах:

Женщины гораздо чаще говорят, что дети — это их главный подарок.

гораздо чаще говорят, что дети — это их главный подарок. Мужчины чаще упоминают деньги или работу.

чаще упоминают деньги или работу. Среди тех, кто считает себя «обделенным судьбой», мужчин тоже больше.

Кстати, психологи отмечают, что такая разница нормальна. Мужчины чаще связывают успех с внешними достижениями, а женщины — с близкими отношениями.

Кто должен убирать и готовить?

Исследования дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и «Профи.ру» показывают, когда речь заходит о быте, Петербург оказывается довольно консервативным.

Почти половина горожан (48%) уверены: мужское дело — тяжелый труд, а женское — кухня и уборка.

Но не всё так однозначно:

28% выступают за полное равенство.

Каждый четвертый считает старые традиции пережитком прошлого.

51% петербуржцев уверены: как пара договорится, так и правильно.

Важный факт: сегодня в России всё популярнее становится «партнерский» брак. Молодые люди до 30 лет чаще делят обязанности поровну, не оглядываясь на то, кто «добытчик», а кто «хранительница очага».

Деньги и домашние дела

Влияет ли зарплата на количество грязной посуды? 30% петербуржцев считают, что нет. Но 19% уверены: кто меньше зарабатывает, тот больше работает по дому.

Главным «красным флагом» в отношениях (тем, что бесит больше всего) горожане назвали привычку партнера не убирать за собой.

Это раздражает людей даже сильнее, чем неумение готовить или нежелание скидываться в общий бюджет.

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