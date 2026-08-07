Дети, деньги и грязная посуда: что на самом деле ценят петербуржцы

Жизнь в большом городе — это не только беготня по делам, но и поиск ответов на вечные вопросы: что делает нас счастливыми и кто сегодня моет тарелки?
Недавние опросы показали, как жители Петербурга смотрят на подарки судьбы и домашний быт. Картина получилась любопытная.
Что петербуржцы считают главным подарком?
Для большинства горожан материальные вещи стоят далеко не на первом месте. Главным событием в жизни 27% опрошенных назвали рождение детей, пишет 78.ru со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Еще 18% просто радуются самому факту жизни, а 12% выше всего ценят свою семью.
Интересно, что любовь и здоровье набрали всего по 3%. А вот недвижимость, свобода и новые впечатления оказались важны лишь для 1% горожан.
При этом каждый двенадцатый петербуржец (8%) считает, что жизнь его пока ничем не одарила.
Мужчины и женщины: разный взгляд на счастье
показали заметный разрыв и в интересах:
- Женщины гораздо чаще говорят, что дети — это их главный подарок.
- Мужчины чаще упоминают деньги или работу.
- Среди тех, кто считает себя «обделенным судьбой», мужчин тоже больше.
Кстати, психологи отмечают, что такая разница нормальна. Мужчины чаще связывают успех с внешними достижениями, а женщины — с близкими отношениями.
Кто должен убирать и готовить?
Исследования дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и «Профи.ру» показывают, когда речь заходит о быте, Петербург оказывается довольно консервативным.
Почти половина горожан (48%) уверены: мужское дело — тяжелый труд, а женское — кухня и уборка.
Но не всё так однозначно:
- 28% выступают за полное равенство.
- Каждый четвертый считает старые традиции пережитком прошлого.
- 51% петербуржцев уверены: как пара договорится, так и правильно.
Важный факт: сегодня в России всё популярнее становится «партнерский» брак. Молодые люди до 30 лет чаще делят обязанности поровну, не оглядываясь на то, кто «добытчик», а кто «хранительница очага».
Деньги и домашние дела
Влияет ли зарплата на количество грязной посуды? 30% петербуржцев считают, что нет. Но 19% уверены: кто меньше зарабатывает, тот больше работает по дому.
Главным «красным флагом» в отношениях (тем, что бесит больше всего) горожане назвали привычку партнера не убирать за собой.
Это раздражает людей даже сильнее, чем неумение готовить или нежелание скидываться в общий бюджет.
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