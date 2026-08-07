Вместо картошки и риса: этот гарнир в 100 раз полезнее, защита от диабета и деменции

Булгур — полезная замена рису и картофелю. Секрет рассыпчатого гарнира — обжарка на масле до орехового аромата.

Булгур — недооценённая крупа, а напрасно. В ней есть всё: клетчатка, белок, калий, магний и витамины группы B. Она помогает пищеварению, снижает риски диабета и поддерживает мозг. А ещё она легко заменяет белый рис и картофель, которые уступают ей по полезным свойствам, пишет ИА SevastopolMedia.

Как приготовить булгур, чтобы он получился рассыпчатым

Чтобы булгур получился рассыпчатым и с тем самым ореховым вкусом, его нужно предварительно обжарить. Это не просто шаг — это основа. На сковороде растапливаем сливочное масло, засыпаем сухую крупу и держим на сильном огне, постоянно помешивая. Через пару минут появляется золотистый оттенок и лёгкий ореховый аромат — это сигнал, что пора перекладывать в кастрюлю.

Заливаем булгур водой: на один стакан крупы — два стакана воды, солим, закрываем крышку и убавляем огонь до минимума. Оставляем на 15–20 минут — и за это время крупа впитает всю жидкость, а если не мешать, сохранит свою нежную, рассыпчатую структуру. Всё гениальное — просто.

С чем подавать и как разнообразить вкус

Булгур хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам.

Его используют вместо риса в плове, добавляют в салаты или подают с тушёными овощами.

Крупа отлично сочетается с чёрным перцем, мускатным орехом, кунжутом, свежей зеленью.

Благодаря нейтральному вкусу булгур легко вписывается в любые кулинарные эксперименты.

Личный опыт автора

Мне казалось, что это просто ещё одна крупа, которую надо долго варить. Но обжарка действительно меняет всё: аромат становится глубже, текстура — рассыпчатой. Теперь я часто готовлю его вместо риса, особенно с овощами и зеленью. Даже те, кто не любит крупы, просят добавки.

Вывод

Булгур — полезный и вкусный гарнир, который легко приготовить, если знать один простой секрет. Предварительная обжарка делает крупу ароматной и рассыпчатой, а разнообразие специй и добавок позволяет каждый раз получать новый вкус.

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