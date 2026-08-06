Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки

Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки Legion-Media

Пирог на сковороде с картошкой и колбасой готовится за 30 минут без духовки. Ингредиенты доступны, а блюдо получается сытным и ароматным, подходит для ужина и перекуса.