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Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки

Опубликовано: 6 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки
Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки
Legion-Media
Пирог на сковороде с картошкой и колбасой готовится за 30 минут без духовки. Ингредиенты доступны, а блюдо получается сытным и ароматным, подходит для ужина и перекуса. 

Когда вечером нет ни сил, ни желания возиться с тестом и духовкой, на помощь приходят простые и проверенные рецепты. Один из них — картофельный пирог на сковороде, который готовится из доступных продуктов и не требует специальных навыков. Начинка из колбасы, картофеля и зелени делает блюдо сытным и ароматным, а хрустящая корочка приятно дополняет нежную середину, делится кулинарный блогер Алина Фуди.

Что понадобится

Для этого блюда не нужно ничего экзотического: пара клубней картофеля (граммов 400), кусочек варёной колбасы (граммов 200), пучок зелёного лука, пара яиц и 1 столовая ложка муки с горкой. Соль, перец и масло для жарки — всё как обычно.

Процесс приготовления

  1. Картофель и колбасу трём на крупной тёрке, лук шинкуем мелко.
  2. Всё это соединяем с яйцами и мукой, солим, перчим по вкусу. Получается густая, чуть влажная масса.
  3. Её выкладываем на разогретую сковороду с маслом и разравниваем в ровный слой.
  4. Жарим на медленном огне около 12 минут — за это время низ подрумянится.
  5. Затем аккуратно переворачиваем (удобно использовать тарелку или крышку) и доводим до золотистой корочки с другой стороны. Ещё минут 12 — и можно подавать.

Блюдо получается сытное, с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Хорошо и просто так, и со сметаной или соусом.

Почему это удобно

Такой пирог не требует духовки, а процесс занимает минимум времени. Он хорош и горячим, и холодным — отлично подходит для ужина, закуски или перекуса в дороге. Не теряет вкус и на второй день, поэтому его можно взять с собой на работу в контейнере.

Личный опыт автора

Вспоминаю про это блюдо, когда хочется накормить семью чем-то сытным, но нет времени на сложные блюда. Пирог получается похожим на драники, но с более насыщенным вкусом и сочной начинкой. Родные всегда просят добавки, а гости удивляются, что это блюдо сделано на обычной сковороде.

Вывод

Картофельный пирог на сковороде с колбасой и зеленью — простой способ быстро накормить семью без лишних хлопот. Занимает полчаса времени, требует минимум ингредиентов и подходит для любого приёма пищи.

Ранее мы рассказывали рецепт хрустящих огурцов на зиму.

Автор:
Евгения Сухова
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