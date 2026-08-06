Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки

Когда вечером нет ни сил, ни желания возиться с тестом и духовкой, на помощь приходят простые и проверенные рецепты. Один из них — картофельный пирог на сковороде, который готовится из доступных продуктов и не требует специальных навыков. Начинка из колбасы, картофеля и зелени делает блюдо сытным и ароматным, а хрустящая корочка приятно дополняет нежную середину, делится кулинарный блогер Алина Фуди.
Что понадобится
Для этого блюда не нужно ничего экзотического: пара клубней картофеля (граммов 400), кусочек варёной колбасы (граммов 200), пучок зелёного лука, пара яиц и 1 столовая ложка муки с горкой. Соль, перец и масло для жарки — всё как обычно.
Процесс приготовления
- Картофель и колбасу трём на крупной тёрке, лук шинкуем мелко.
- Всё это соединяем с яйцами и мукой, солим, перчим по вкусу. Получается густая, чуть влажная масса.
- Её выкладываем на разогретую сковороду с маслом и разравниваем в ровный слой.
- Жарим на медленном огне около 12 минут — за это время низ подрумянится.
- Затем аккуратно переворачиваем (удобно использовать тарелку или крышку) и доводим до золотистой корочки с другой стороны. Ещё минут 12 — и можно подавать.
Блюдо получается сытное, с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Хорошо и просто так, и со сметаной или соусом.
Почему это удобно
Такой пирог не требует духовки, а процесс занимает минимум времени. Он хорош и горячим, и холодным — отлично подходит для ужина, закуски или перекуса в дороге. Не теряет вкус и на второй день, поэтому его можно взять с собой на работу в контейнере.
Личный опыт автора
Вспоминаю про это блюдо, когда хочется накормить семью чем-то сытным, но нет времени на сложные блюда. Пирог получается похожим на драники, но с более насыщенным вкусом и сочной начинкой. Родные всегда просят добавки, а гости удивляются, что это блюдо сделано на обычной сковороде.
Вывод
Картофельный пирог на сковороде с колбасой и зеленью — простой способ быстро накормить семью без лишних хлопот. Занимает полчаса времени, требует минимум ингредиентов и подходит для любого приёма пищи.
Ранее мы рассказывали рецепт хрустящих огурцов на зиму.