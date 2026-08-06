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Больше не выщипываю катышки: замачиваю одежду в этом растворе — вещи как только что из магазина

Опубликовано: 6 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Больше не выщипываю катышки: замачиваю одежду в этом растворе — вещи как только что из магазина
Больше не выщипываю катышки: замачиваю одежду в этом растворе — вещи как только что из магазина
Городовой ру
Как избавиться от катышек на одежде

Образование катышек на одежде в процессе носки негативно сказывается на ее внешнем виде. Устранение проблемы зачастую требует кучу времени, особенно при ручной обработке.

Несмотря на существование специализированных машинок для удаления катышек, их применение может привести к повреждению структуры ткани. Эксперт в сфере домашнего хозяйства Даниил Милостинский предложил эффективный метод устранения катышек с сохранением целостности ткани.

Приготовление средства

Для этого требуется приготовить специальный раствор. В емкость с горячей водой добавьте две столовые ложки этилового спирта и аналогичное количество нашатырного спирта. После этого тщательно перемешайте компоненты и добавьте обычный стиральный порошок.

Процесс стирки

Предварительно выверните одежду наизнанку, после этого замочите в полученном растворе на 3–4 часа. По истечении указанного времени постирайте вещи в стиральной машине в стандартном режиме.

Такая процедура позволит полностью удалить катышки и придаст одежде мягкость.

Ранее мы рассказали, как правильно хранить чашки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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