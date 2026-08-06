Больше не выщипываю катышки: замачиваю одежду в этом растворе — вещи как только что из магазина

Новости по теме

Не просто ткань: одежду в России теперь будут шить из уникального экоматериала

Перейти

Для чего на полотенце брызгать лак для волос, а одежду натирать хлебным мякишем: необычные бытовые секреты

Перейти

Повторила корейский лайфхак с полотенцами: кипячу с солью, содой и мылом — и грязь ушла, ткань свежая, яркая

Перейти

Какие советские вещи снова в моде в 2026 году и как их носить с современной одеждой

Перейти

Перестаньте стирать одежду в машинке при 40°: почему стоит отказаться от этой привычки

Перейти