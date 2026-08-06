Больше не выщипываю катышки: замачиваю одежду в этом растворе — вещи как только что из магазина

Образование катышек на одежде в процессе носки негативно сказывается на ее внешнем виде. Устранение проблемы зачастую требует кучу времени, особенно при ручной обработке.
Несмотря на существование специализированных машинок для удаления катышек, их применение может привести к повреждению структуры ткани. Эксперт в сфере домашнего хозяйства Даниил Милостинский предложил эффективный метод устранения катышек с сохранением целостности ткани.
Приготовление средства
Для этого требуется приготовить специальный раствор. В емкость с горячей водой добавьте две столовые ложки этилового спирта и аналогичное количество нашатырного спирта. После этого тщательно перемешайте компоненты и добавьте обычный стиральный порошок.
Процесс стирки
Предварительно выверните одежду наизнанку, после этого замочите в полученном растворе на 3–4 часа. По истечении указанного времени постирайте вещи в стиральной машине в стандартном режиме.
Такая процедура позволит полностью удалить катышки и придаст одежде мягкость.
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