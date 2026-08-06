Новые правила автобусов и такси с 1 сентября - билеты и посадка изменятся

Что изменится осенью 2026 года

С осени в России запускают обновлённые правила пассажирских перевозок — они затронут автобусы, троллейбусы, трамваи, такси и машины по заказу.

Минтранс закрепил нормы приказом № 161, и действовать они будут до 2032 года. Главная идея — сделать поездки прозрачнее и удобнее, а обязанности перевозчиков — чётче.

Что станет видно ещё до покупки билета

Теперь нельзя продавать места «вслепую», если на маршруте есть разные уровни сервиса, отмечает источник. Перевозчик обязан заранее показывать, что входит в тариф: есть ли кондиционер, туалет, багажные полки, аудио‑ и видеоаппаратура.

Эти сведения должны быть на сайте, в приложении, в точках продаж и в сервисах оплаты — чтобы пассажир точно знал, за что платит.

Цифровые возможности и комфорт в дороге

NFC для оплаты и посадки — если у перевозчика есть нужная техника.

Биометрия для оформления билета и прохода на посадку.

Подтверждение льгот через мессенджер Max — при наличии технической возможности.

Это не про усложнение, а про сокращение бумажной рутины: быстрее, проще, без лишних шагов.

Что обязаны показывать в салоне и на вокзалах

В транспорте теперь обязательно размещают данные водителя и контактный номер для связи — это пригодится при жалобах, поиске забытых вещей или спорных ситуациях.

На вокзалах и автостанциях пассажирам с билетом разрешили бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления и в течение часа после прибытия — норма теперь закреплена официально.

Личный опыт автора

Как‑то ждала междугородний автобус почти час под дождём: в зал ожидания не пускали, потому что «билеты не дают доступ». Потом долго искала, куда пожаловаться — контакты перевозчика нашлись только в договоре мелким шрифтом. Теперь такие ситуации должны уходить в прошлое: доступ и связь станут прозрачнее.

Вывод

Новые правила делают рынок перевозок понятнее: пассажир заранее видит уровень комфорта, а перевозчик несёт чёткие обязательства. Цифровые инструменты и бытовые нормы вроде бесплатного зала ожидания реально повышают удобство. Главное — не забывать сохранять билет: он теперь работает и как пропуск, и как подтверждение прав.

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