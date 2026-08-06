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Минус 18% пассажиров в небе: почему самолеты из Пулково проигрывают «Сапсанам»

Опубликовано: 6 августа 2026 10:29
 Проверено редакцией
Минус 18% пассажиров в небе: почему самолеты из Пулково проигрывают «Сапсанам»
Минус 18% пассажиров в небе: почему самолеты из Пулково проигрывают «Сапсанам»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Деловой трафик пересел на поезда.

Раньше слетать из Москвы в Петербург было делом привычным и быстрым. Но в 2026 году ситуация резко изменилась.

Пассажиры массово отказываются от перелетов. Цифры впечатляют: авиатрафик между двумя столицами рухнул на 18%, сообщает "Коммерсант". Это в шесть раз сильнее, чем в среднем по России.

Небо на замке: фактор «Ковров»

Главная причина, которая путает все карты — режим «Ковер». Это когда аэропорты закрывают из-за угрозы беспилотников. Для обычного человека это означает неопределенность.

Можно просидеть в зале ожидания три часа, а можно и вовсе никуда не улететь.

Для бизнеса это критично. Если у тебя встреча в 12:00, ты не можешь рисковать. Эксперты говорят, что именно из-за «дроновой угрозы» авиация не досчиталась 7% пассажиров.

Сапсаны наносят ответный удар

Пока авиация буксует, железная дорога празднует победу. Деловые люди массово пересели на поезда. Сейчас 70% всех бизнес-поездок между Москвой и Петербургом проходит на рельсах.

Из них почти всё — это скоростные «Сапсаны».

Логика проста:

  • Предсказуемость. Поезд уйдет и придет вовремя.
  • Центр города. Не нужно тратить время и деньги на такси до Шереметьево или Пулково.
  • Комфорт. В поезде работает интернет, можно спокойно работать все 4 часа пути.

Пулково больше не нужен транзит через Москву

Раньше Москва была «воротами в мир». Хочешь в Турцию или Эмираты — лети сначала в столицу. Теперь всё иначе.

Из питерского Пулково появилось много прямых рейсов за границу. Пассажирам больше нет смысла делать крюк через Москву. Прямой перелет экономит и время, и нервы.

А что с машинами?

Не стоит забывать и про трассу М-11 «Нева». Платная дорога позволяет доехать от двери до двери за 6–7 часов.

Для семей с детьми или компаний из нескольких человек это часто выходит дешевле и удобнее, чем покупать билеты на самолет и проходить бесконечные досмотры.

Итог в цифрах

Если разложить падение интереса к полетам по полочкам, получится такая картина:

  1. 8% пассажиров ушли на поезда ради надежности.
  2. 7% испугались задержек из-за закрытия неба.
  3. 4% — это общее снижение спроса на полеты по стране.

Самолет перестал быть самым быстрым способом попасть из Москвы в Петербург, если учитывать дорогу до аэропорта и возможные задержки.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем ради ВСМ строят 900-тонные краны и гигантские переправы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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