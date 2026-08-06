Синоптики обновили данные: наступают самые жаркие дни этого лета

В пятницу — пик жары: в центре до +32°, на юге до +40°. К выходным холодный фронт принесёт ливни и похолодание до +23…+24°.

Центральную часть страны накрыла волна экстремальной жары, вызванная антициклоном, протянувшимся от Западной Европы до Волги. Накануне из-за перегрева поверхности над регионом сформировались кучевые облака, однако основные дождевые фронты сместились на север — от Балтики до Урала. Сегодня осадки сохранятся только на севере Европейской России, но их интенсивность будет незначительной — не более 4–7 мм за сутки. В средней и южной полосе погода останется сухой и солнечной, что лишь усилит зной, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Пик жары — в пятницу

К концу рабочей недели столбики термометров достигнут максимальных значений. Даже на Верхней Волге воздух прогреется до +30, а на юге страны — до +35...+40. В Луганске температура уже превысила климатическую норму на 6–8 градусов и достигла +36...+38 — это выше, чем в это время года в Каире. Однако долго такая погода не продержится: северные регионы уже захватывает холодный воздух, и вскоре он начнёт продвигаться дальше.

Когда ждать перемен

В Луганске первые грозы ожидаются в воскресенье, а к понедельнику жара спадет до +28. Центральная Россия почувствует облегчение раньше. В четверг-пятницу в Москве температура поднимется до +30...+32, но затем холодный фронт принесёт ливни и грозы, и столбики термометров вернутся к климатической норме — +23...+24. Дождливый период будет недолгим, и уже в воскресенье в столице снова выглянет солнце.

Вывод

Аномальная жара в центре и на юге страны достигнет пика в пятницу, но уже к выходным начнётся долгожданное похолодание. Москва вернётся к климатической норме уже в субботу, а на юге свежесть придёт в начале следующей недели. Июльская жара уходит, уступая место более комфортным температурам.

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