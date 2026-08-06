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Плющенко: "Мы растим чемпионов, но нужно время. Есть штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных"

Опубликовано: 6 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Плющенко: "Мы растим чемпионов, но нужно время. Есть штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных"
фото legion-media
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Фигурное катание становится всё сложнее, а нагрузка на юных спортсменов — всё ощутимее. Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион и тренер, открыто говорит о рисках для здоровья и о том, что погоня за результатом не должна ломать карьеры.

В чем сложность современного катания

Сегодня техника заметно усложнилась: элементы, которые раньше были вспомогательными, теперь оцениваются почти как прыжки. Из‑за этого растёт и нагрузка, и риск травм.

Плющенко подчеркивает: нельзя ждать мгновенных результатов — спорт требует времени, поэтапного роста и бережного отношения к организму. Особенно это касается детей: в некоторых группах к подростковому возрасту без серьёзных проблем со здоровьем остаются буквально единицы.

Как снизить риски: практичные советы

  • Не гнаться за сложными элементами раньше срока: сначала база, потом усложнение — так меньше шансов получить травму.
  • Следить за техникой: даже небольшая ошибка при высокой сложности может дорого обойтись — лучше чаще корректировать, чем форсировать.
  • Делать упор на восстановление: сон, питание, разгрузка суставов — это часть тренировочного процесса, а не «отдых от спорта».
  • Регулярно проходить медосмотры: профилактика помогает вовремя заметить перегрузку и скорректировать план.

Личный опыт автора

Племянница ходила на фигурное катание с шести лет — тренер сразу говорил про важность разминки и правильной техники. Видела, как некоторых ребят слишком рано ставили на сложные прыжки — почти все потом уходили из‑за болей в коленях. Сейчас понимаю, насколько прав был тот первый тренер: здоровье важнее одного эффектного элемента.

Вывод

Слова Плющенко напоминают: в фигурном катании прогресс должен идти рука об руку с заботой о здоровье. Если выстраивать подготовку грамотно и не торопить события, спортсмен сможет дольше оставаться в строю и показывать стабильные результаты. Такой подход — не про «слабые нагрузки», а про умный и безопасный путь к большим достижениям.

Ранее «Городовой» рассказывал, на сколько хватит топлива в баке, если загорелась лампочка.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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