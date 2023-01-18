Фигурное катание

Тяжелый интерьер под стать ее характеру.
Спортсмен находится в очень тяжелом состоянии.
Без казусов не обошлось.
Спортсмен поздно забил тревогу.
Фигуристка не смогла сдержать эмоций.
Фигурист ушел на пике карьеры.
Ее называли хрустальной худышкой.
Почему она внезапно исчезла?
Спортсменка поделилась важным событием.
Спортсменка давно не выступает.
Спортсменке довелось многое пережить.
Cпециальные чехлы на страже безопасности.
Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Фигурист заговорил откровенно.
История повторяется.
Намечается что-то интересное.
Американский журналист отправил фигуристку к психотерапевту.
Фигуристка выложила пикантное фото.
Муж Заворотнюк не принимает участие.
Наставница российских фигуристок не согласна с нападками в свой адрес.