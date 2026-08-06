Какие проблемы эксперт считает самыми острыми и что из этого полезно знать родителям и тренерам
Как оценивают ситуацию эксперты и что об этом думают обычные болельщики
Когда слово весит больше медали
Фигурное катание завораживает не только сложнейшими прыжками, но и магией перевоплощения, где каждый жест выверен до миллиметра.
Гуменник вошёл в рейтинг "30 до 30".
Сравнивая два города, Туктамышева провела параллель с Италией.
Федерация фигурного катания опубликовала предварительный список участников.
Алексей Ягудин работал с тремя тренерами — Александром Майоровым, Алексеем Мишиным и Татьяной Тарасовой.
В Невском районе есть крытые катки, которые работают круглогодично.
Истец углядел в программе Гуменника пропаганду насилия из-за того, что она была построена на произведениииз фильма «Парфюмер».
Алексей Ягудин сочетает свой спортивный опыт с работой в сфере социальной ответственности бизнеса, продвигая инициативы, которые делают спорт доступнее для разных групп населения.
В Санкт-Петербурге в специализированных магазинах можно найти хоккейную экипировку как для профессионалов, так и для любителей.
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет на Неве.
Проката лыжного снаряжения на самом Крестовском острове нет, но есть несколько пунктов рядом с трассой в Приморском парке Победы.
Фигурист Алексей Ягудин закончил Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
Чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию, прошедший 14–15 февраля 2026 года, собрал лучших спортсменов города в четырёх дисциплинах.
Отец чемпиона работает священником в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.
В Приморском районе Санкт-Петербурга есть несколько катков: «Айсбург Арена», «Шуваловский лёд» и «Богатырь».
В Невском районе Санкт-Петербурга работает бесплатный открытый каток в Центре спорта Невского района.
Самый большой каток Санкт-Петербурга — «Каток у Флагштока».