Какие катки есть в Приморском районе Санкт-Петербурга?

В Приморском районе Санкт-Петербурга есть несколько катков, например «Айсбург Арена», «Шуваловский лёд» и «Богатырь».

«Айсбург Арена»

Этот крытый каток с искусственным льдом расположился на Парашютной улице, 11, строение 1. Работает он без выходных — с 06:00 до 24:00. Стоимость часа фигурного или массового катания составляет 600 рублей в будни и 700 рублей в выходные. Если своих коньков нет, можно взять их напрокат за 500 рублей. Любители ночных катаний оценят особый тариф: за 500 рублей можно находиться на льду без ограничений по времени.

«Шуваловский лёд»

Каток находится на улице Лидии Зверевой, 8, строение 1, и тоже работает ежедневно — с 06:00 до 01:00. Здесь четыре арены: две большие и две малые, что позволяет одновременно проводить разные мероприятия.

Цена часа катания (хоккей, фигурное катание или массовое) — 600 рублей в будни и 700 рублей в выходные. Заточку коньков можно сделать с 12:00 до 21:00 (кроме понедельника и вторника).

«Богатырь»

Этот открытый каток находится на Гаккелевской улице, 25, корпус 2, литера Б (вход со стороны Гаккелевской улицы). Он открыт ежедневно с 10:45 до 23:00.

Прокат коньков обойдётся в 300 рублей, а для детей до 7 лет обязателен шлем — его тоже можно взять напрокат. Стоимость разового сеанса варьируется в зависимости от времени и дня недели, но есть и выгодные варианты: семейный билет (два взрослых и один ребёнок) стоит 900 рублей. Для тех, кто хочет научиться кататься или улучшить навыки, доступны индивидуальные занятия с тренером за 1100 рублей или групповые (до 5 человек) за 650 рублей.

